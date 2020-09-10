黎智英被捕壹傳媒股票狂飆 炒手獲利逾9千萬被逮

港警近期大動作逮捕至少15人，指控他們涉嫌操縱壹傳媒股價，其中一人更從中獲利約9629萬新台幣。（彭博）

2020/09/10 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英及其子、壹傳媒高層等人在8月10日被以違反「港版國安法」勾結外國勢力罪名逮捕，香港壹傳媒總部大樓在當日上午也被大批警力進入搜索，結果壹傳媒的股價不跌反漲，被外界視為港人用錢投票，接連2個交易日大漲飆漲1122%；對此，港警在今天（10日）大動作逮捕至少15人，指控他們涉嫌操縱壹傳媒股價，其中1人更從中獲利2550多萬港幣（約9629萬新台幣）。

綜合外媒報導，在壹傳媒股票連日大漲之際，有親中港媒爆料是台資所為，更有建制派見狀要求港府的金融管理機構介入調查，不料近期傳出港警已就此案逮捕多人；港警今天下午指出，所逮捕的15人涉嫌「串謀詐騙」及「處理犯罪得益」，其中1人有三合會背景，其餘有消防員、自由業以及推銷員等等。

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港警表示，這15人在8月10日至8月12日期間，共買賣了超過1萬3200次壹傳媒股份，涉及16.9億股，佔該3日整個市場23.8%交易量，總共獲利港幣3870多萬元（約1.4億新台幣），其中1人更獲利高達港幣2550多萬（約9629萬新台幣），調查指出有部分嫌犯之間相互認識，並透過通訊軟體進行聯繫，又刻意在社群軟體操作風向意圖吸引散戶跟進，再一舉坑殺。

港警表示，目前已針對被逮捕者的住所進行搜索，查扣多台電腦、電話、銀行文件等等，並凍結相關銀行戶頭共3000多萬港幣（約1.1億新台幣）；警方懷疑幕後還有人操作此案，將繼續循線調查，不排除會逮捕更多涉案人士。

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