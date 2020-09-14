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    武漢肺炎》醫療快崩潰、墓地將塞滿 雅加達再祭防疫限制

    現今雅加達的醫療體系已瀕臨崩潰，雅加達當局在今天（14日）正式第二次實施防疫限制，預計實施2週。圖為雅加達新整理的隔離區。（美聯社）

    現今雅加達的醫療體系已瀕臨崩潰，雅加達當局在今天（14日）正式第二次實施防疫限制，預計實施2週。圖為雅加達新整理的隔離區。（美聯社）

    2020/09/15 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，原先印尼首都雅加達在6月還一度放寬防疫限制，結果疫情日漸惡化，現今雅加達的醫療體系已瀕臨崩潰，雅加達當局在今天（14日）正式第二次實施防疫限制，預計實施2週，期間公司行號與百貨公司必須有限度的運作外，也禁止在餐廳內用餐點。

    綜合外媒報導，印尼在昨天（13日）所新增確診的3636人中，其中雅加達的確診人數就有1380人，是印尼唯一每天確診人數皆突破千人大關的行政區，目前也累計5萬5099確診，疫情惡化之快使雅加達的醫療系統瀕臨崩潰；雅加達省（也稱首都特區）省長阿尼斯（Anies Baswedan）在9月8日表示，醫院用來收治武漢肺炎患者的隔離病床與加護病房，使用率已高達80%，如果再繼續下去「剩下的病床將在幾週內用罄」，目前比疫情開始時還要危急，「雅加達的1000萬居民必須再次在家遠距工作、學習與禱告」。

    除了醫療崩潰的問題迫在眉梢外，第一線的醫療人員的工作環境也相當惡劣，且至少已有200名醫護人員死於疫情，使原先人手就不足的醫療系統更加嚴峻，當地醫院的醫生布爾翰（Erlina Burhan）表示，我們對目前的情況感到擔憂，「確診患者每天都在增加，而且沒有下降趨勢」，這現在像是場「從三月開跑至今的馬拉松比賽」，很多醫護人員開始反應「很疲累、精疲力盡」。

    布爾翰強調，若是疫情不見好轉，她所在的醫院就必須進行醫病分類，「被迫扮演神的角色決定誰能生、誰須死」，「我們很擔心無法救治所有人，我們害怕到不知所措」。

    然而雅加達不僅醫療系統出現問題，當地的公墓也快要飽和，有位掘墓人阿丹（Adang）表示，過去每天頂多在龐鐸（Pondok Ranggon）公墓區埋葬3至4具遺體，現在每天超過25具；目前雅加達累計1418人死亡，隨著越來越多用防護塑膠包裹的棺材送到公墓，當局預估若繼續這樣下去，龐鐸公墓區也將在下個月飽和。

    目前印尼累計22萬1523人確診，有8841人死亡，死亡人數是全東南亞最多的國家。

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    雅加達不僅醫療系統出現問題，當地的公墓也快要飽和，目前雅加達累計1418人死亡，隨著越來越多用防護塑膠包裹的棺材送到公墓，當局預估若繼續這樣下去，龐鐸公墓區（見圖）也將在下個月飽和。（歐新社）

    雅加達不僅醫療系統出現問題，當地的公墓也快要飽和，目前雅加達累計1418人死亡，隨著越來越多用防護塑膠包裹的棺材送到公墓，當局預估若繼續這樣下去，龐鐸公墓區（見圖）也將在下個月飽和。（歐新社）

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