武漢肺炎》封鎖連奔喪也不行 印尼全球最大金礦爆罷工

位於印尼東部西巴布亞省的全球最大金礦格拉斯伯格金銅礦場。（路透資料照）

2020-08-27 21:41:09

〔即時新聞／綜合報導〕位於印尼東部西巴布亞省（Papouasie occidentale）的全球最大金礦格拉斯伯格金銅礦場（Grasberg），有部分的礦工自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，沒有離開過礦區，週一（24日）展開罷工行動，將近1000名礦工封閉礦場出入口，目前正與美國資方Freeport進行勞資談判。

綜合外媒報導，Freeport在疫情期間停止了礦區對外的交通運輸，礦工無法返家與家人見面，甚至家人離世都無法回家。礦工再也無法忍受，封鎖了礦場出入口，抗議期間還跳起當地阿蒙梅部落（Amungme）在戰鬥或抗議之前所跳的傳統圓舞。

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週二（25日）礦工代表與資方開會，礦工除了提出恢復礦區的對外交通運輸之外，更應該給予工人因應疫情的額外獎金。對此，Freeport發言人普拉塔瑪（Riza Pratama）說，「公司仍在評估狀況，希望快速達成解決方案。」一名匿名礦工說，「交通開放後，每天能讓多少人離開礦場，目前Freeport與我們尚未達成共識。幾乎所有的工人都參與了抗爭，從週二以來礦場都沒有任何生產活動。」

普拉塔瑪則說，疫情爆發後，礦區也爆發感染，目前有389例確診，已有361例康復。而抗議的礦工也說，若Freeport准許他們返家，他們會遵循配戴口罩與保持社交安全距離的規定。

格拉斯伯格金銅礦場是世界上最大的金礦與第二大的銅礦礦場，海拔高達4000公尺，目前正處於從露天開採到全地下開採的過渡期，Freeport曾於年初發表聲明，預計在今年把金銅開採量增加30％到40％，預計每天生產約11萬噸的礦石。不過，當地的原住民部落卻仍認為，礦場是他們的祖地，被掠奪去開採礦石。

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