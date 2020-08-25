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    武漢肺炎》批政府防疫措施 印尼媒體、專家遭駭客攻擊

    印尼的武漢肺炎疫情持續延燒，當地一些媒體批評政府的防疫措施後，竟遭電腦駭客攻擊。（歐新社）

    印尼的武漢肺炎疫情持續延燒，當地一些媒體批評政府的防疫措施後，竟遭電腦駭客攻擊。（歐新社）

    2020-08-25 19:13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，當地一些媒體批評政府的防疫措施後，竟遭電腦駭客攻擊，國際記者聯盟（IFJ）今（25）日抨擊此舉嚴重威脅新聞自由。

    綜合外媒報導，國際記者聯盟的聲明指出，最近至少有4個媒體組織遭受「前所未見的」一連串駭客攻擊，這些攻擊可能旨在「限制關鍵報導並打壓媒體自由」。IFJ呼籲當局進行徹底調查，「這些網路攻擊通過營造一種可能導致自我審查的恐怖氛圍，阻礙新聞自由」。

    上週五，印尼主要媒體Tempo的網站遭駭客入侵，變成一片黑，上面還以紅色粗體字顯示「騙局」一詞；網路媒體tirto批評印尼情報機構在防疫中作用的數篇文章也被刪除。目前還不知道這些駭客攻擊的幕後黑手是誰，印尼警察和國家情報機構都沒有對此回應。

    另外，印尼流行病學家潘杜（Pandu Riono）在批評政府與大學的研究合作低於國際標準後，推特帳號也遭到駭客攻擊。潘度曾告訴澳洲媒體，全球人口第4多的印尼可能有百萬例確診，是官方數字的6倍以上，但這篇報導引來印尼駐坎培拉大使館的批評。

    印尼今日新增2447例確診，使全國總數達到15萬7859例，但因印尼是全球檢測率最低的國家之一，人們普遍認為實際數字比這更高。死亡人數則增加99例，使總數達到6858例，是東南亞國家最高。

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