武漢肺炎》抬棺上路示警 印尼防疫出奇招

印尼雅加達官員近期抬棺上街，提醒民眾武漢肺炎的危險性。（路透）

2020-09-06 14:56:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未止，印尼首都雅加達東部傳出防疫奇招，包括在路上抬棺以及懲罰未戴口罩的民眾「躺棺材」，多項措施旨在提醒民眾武漢肺炎可能對生命帶來的威脅。

綜合外媒報導，印尼雅加達政府官員身穿防護衣，自上週開始每天上午抬著棺材走在街上，希望能喚醒民眾對武漢肺炎的警覺，當地官員穆利亞那（Ricky Mulyana）表示，疫情爆發至今，仍有許多民眾不知道口罩對防疫的重要性，希望抬棺讓民眾意識到武漢肺炎的危險。

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雅加達東部則傳出未遵守防疫規範的民眾，被要求躺入開放的棺材中從1數到100，前後過程至少1分鐘，東雅加達市府糾察部隊主管諾維安（Budhy Novian）表示，這樣的做法是希望民眾考慮自己的行為，可能讓自己暴露在風險之中，隨時可能躺進真的棺材。

根據當局規定，在雅加達公共場所未配戴口罩，最高可被處以25萬印尼盾（約新台幣500元）罰金或60分鐘的社區勞動服務，當地官員表示，這項懲罰是無力支付罰金或沒時間進行社區服務的替代方案。據報導，目前這項懲罰因不符合當地法規，已停止實施。

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雅加達東部則有未戴口罩的民眾，被要求躺入棺材約1分鐘，據報導，這項懲罰已停止實施。（美聯社）

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