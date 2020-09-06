為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》抬棺上路示警 印尼防疫出奇招

    印尼雅加達官員近期抬棺上街，提醒民眾武漢肺炎的危險性。（路透）

    印尼雅加達官員近期抬棺上街，提醒民眾武漢肺炎的危險性。（路透）

    2020-09-06 14:56:15

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未止，印尼首都雅加達東部傳出防疫奇招，包括在路上抬棺以及懲罰未戴口罩的民眾「躺棺材」，多項措施旨在提醒民眾武漢肺炎可能對生命帶來的威脅。

    綜合外媒報導，印尼雅加達政府官員身穿防護衣，自上週開始每天上午抬著棺材走在街上，希望能喚醒民眾對武漢肺炎的警覺，當地官員穆利亞那（Ricky Mulyana）表示，疫情爆發至今，仍有許多民眾不知道口罩對防疫的重要性，希望抬棺讓民眾意識到武漢肺炎的危險。

    雅加達東部則傳出未遵守防疫規範的民眾，被要求躺入開放的棺材中從1數到100，前後過程至少1分鐘，東雅加達市府糾察部隊主管諾維安（Budhy Novian）表示，這樣的做法是希望民眾考慮自己的行為，可能讓自己暴露在風險之中，隨時可能躺進真的棺材。

    根據當局規定，在雅加達公共場所未配戴口罩，最高可被處以25萬印尼盾（約新台幣500元）罰金或60分鐘的社區勞動服務，當地官員表示，這項懲罰是無力支付罰金或沒時間進行社區服務的替代方案。據報導，目前這項懲罰因不符合當地法規，已停止實施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    雅加達東部則有未戴口罩的民眾，被要求躺入棺材約1分鐘，據報導，這項懲罰已停止實施。（美聯社）

    雅加達東部則有未戴口罩的民眾，被要求躺入棺材約1分鐘，據報導，這項懲罰已停止實施。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》印尼也發現變異毒株！研究人員：恐已傳遍全國
    2020-09-01 20:34

    武漢肺炎》印尼也發現變異毒株！研究人員：恐已傳遍全國
    疫情衝擊嚴重 印尼音樂團體推汽車演唱會
    2020-08-30 16:29

    疫情衝擊嚴重 印尼音樂團體推汽車演唱會
    武漢肺炎》封鎖連奔喪也不行 印尼全球最大金礦爆罷工
    2020-08-27 21:41

    武漢肺炎》封鎖連奔喪也不行 印尼全球最大金礦爆罷工
    武漢肺炎》批政府防疫措施 印尼媒體、專家遭駭客攻擊
    2020-08-25 19:13

    武漢肺炎》批政府防疫措施 印尼媒體、專家遭駭客攻擊
    國際今日熱門
    2020-09-05 16:12

    未留意進口保育規定 澳洲消費者55萬鱷魚皮名牌包遭海關銷毀

    2020-09-05 18:38

    孟加拉清真寺天然氣管線爆炸 12死多人命危

    2020-09-05 16:00

    中國蘇州推「文明碼」 積分越高享有越多優先與便利

    2020-09-05 16:00

    男友被打倒！爆乳短裙妹抄傢伙兇狠反擊 網友讚「性感」！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播