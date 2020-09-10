鏟掉2百萬個墳墓 中國河南副省長終因受賄倒台

被稱為「平墳書記」中國原河南副省長徐光受賄下台。（圖擷取自微博）

2020/09/10 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南原副省長徐光被控收賄1265.2794萬元人民幣（約5314萬台幣），本月8日被山東青島市法院庭審，而據了解，徐光在主政河南周口期間，曾為強推殯葬改革，下令鏟掉當地逾百萬個墳墓，且禁新墳，引起當地民眾極大憤怒，被稱為「平墳書記」。

綜合媒體報導，徐光倒台的原因，是被控從2004年至2018年，利用職務之便，非法收受各項賄款，協助屬下調整職務、企業承攬工程等，被查出的賄款達到1千多萬人民幣，在庭審時，已經當庭認罪，法院另擇期宣判。

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徐光曾在河南省鶴壁、安陽和周口三地工作，其中在周口工作超13年，一路竄升，直到2017年1月，就任河南省副省長。不過，最受到非議的是，他在主政周口期間的「政績」。

徐光於2012年到任周口市委書記，下令3年間將當地農田上約300多萬個墳墓全數鏟除，並將起出的骨骸全數火化，且不准有新的墳墓出現，據統計，周口市當年鏟掉的墳墓約2百萬座，此事讓當地民眾極度憤怒，引發極大爭議。

當年11月，中國國務院就修改殯葬管理條例，刪掉「強制執行」部分，周口市也暫停鏟墓作法，以平息眾怒。

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