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    各國NGO促奧會取消北京冬奧主辦權

    5年前取得2022年冬季奧林匹克運動會主辦權的中國政府，正緊鑼密鼓籌備，3大賽區場館一一就緒。圖為躍升賽場的河北省張家口市北部「雪城」崇禮區。（美聯社檔案照）

    5年前取得2022年冬季奧林匹克運動會主辦權的中國政府，正緊鑼密鼓籌備，3大賽區場館一一就緒。圖為躍升賽場的河北省張家口市北部「雪城」崇禮區。（美聯社檔案照）

    2020/09/10 05:30

    壓迫港疆藏 中國犯眾怒

    〔編譯周虹汶、管淑平／綜合報導〕除了在香港、新疆維吾爾自治區、西藏自治區等地違反人權引起世人公憤外，中國在全球侵犯人權造成的影響也正引發國際關注。國際特赦組織（AI）等三百二十一個非營利組織，九日聯合發表致聯合國秘書長古特瑞斯公開信，呼籲就中國反人權作為進行國際調查。其他人權團體則從國際奧林匹克委員會（IOC）下手，要求取消中國首都北京五年前奪下的二○二二年冬季奧林匹克運動會主辦權。美聯社認為，預定兩年後登場的北京冬奧，恐再現人權抗爭事件。

    全球321團體要求聯合國 調查中國反人權行徑

    國際特赦、人權觀察（Human Rights Watch）等來自全球六十多國的三百二十一個人權和公民團體，發表連署公開信，要求聯合國緊急成立獨立的國際機制，處理中國政府在香港、西藏和新疆等地「猖獗的」侵犯人權行徑。公開信指出，中國侵犯人權對全世界的影響，包括打擊人權捍衛者、在全球進行監控和資訊審查，以及買斷式發展危害環境。公開信支持召開聯合國人權理事會特別會議，與公正獨立的聯合國機制，評估和處理中國政府侵犯人權，逐年發表報告，「國際社會不能繼續坐視，任由中國政府踐踏其國內和國外的人權」。

    人權觀察日內瓦分部主任費雪（John Fisher）說，聯合國有必要回應向中國侵犯人權行徑問責的日益高漲的呼聲。「中國人權捍衛者」執行長夏磊（Renee Xia）說，「中國有系統地迫害人權捍衛者，報復他們與聯合國人權工作合作」，手段包括凌虐、強迫失蹤、監禁和剝奪律師執照，「聯合國體系不應該繼續容忍」。

    國際奧會主席︰收到聯名信 要求「逆轉錯誤」

    與此同時，IOC主席巴赫在執行委員會九日於瑞士開會前，接到自稱代表西藏、新疆維吾爾族、香港等地受迫害者的人權組織聯名信，要求IOC將「二○二二年冬奧主辦榮譽授予北京的錯誤逆轉」。信中強調，二○○八年北京夏季奧運會並未帶動中國改善人權紀錄，此後甚至變本加厲，不僅在西藏打造出獨裁「歐威爾式監控網絡」、在新疆監禁逾百萬穆斯林，在香港、內蒙古侵犯人權劣跡更是族繁不及備載，遑論恐嚇台灣。

    北京冬奧賽事預定二○二二年二月四日至二十日登場。中國外交部發言人趙立堅九日對此表示：「一些所謂的人權組織企圖將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，中方對此堅決反對。」IOC官方則透過電子郵件向美聯社強調，IOC必須「對全球所有政治議題保持中立」，授予主辦權不代表IOC同意主辦國政治結構、社會環境或人權標準，況且先前已獲得中國在人權議題上的「保證」。

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