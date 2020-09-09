台下官員爆傻眼！習近平：全國人民為熱乾麵加油~

中國領導人習近平8日演說時，說出「全國人民都為『熱乾麵』加油」，令台下官員傻眼。（圖取自人民日報微博）

2020/09/10 01:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月8日舉辦「全國抗擊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情表彰大會」，中共總書記習近平在台上發表全文1萬73字的講稿，卻突然說出「全國人民都為熱乾麵加油」，讓台下官員全都傻眼了！

「中國中央人民政府網站」釋出習近平「萬言講稿」，內容環繞「共產黨帶領人民抗擊武漢肺炎疫情成功」，並自誇中國只花了3個月就控制住疫情，迅速讓民眾的生活恢復秩序，他感謝來自其他國家的支援，也向「香港同胞、澳門同胞、台灣同胞」以及海外僑胞、華人致上感謝之意。

請繼續往下閱讀...

習近平也提到武漢當地的疫情慘況，他稱中國用10多天就造好火神山醫院和雷神山醫院，還大規模改建出16座方艙醫院，設置600多個集中隔離區，數百萬名黨員與社區工作者日夜輪班待命，千千萬萬志願者和普通人默默奉獻，包括中國的公務員、武警、解放軍都在疫情中做出巨大貢獻。

講到這裡，習近平突然說了一句：「全國人民都為熱乾麵加油！」從中國官媒《人民日報》釋出的現場影片可見，習近平語畢後現場靜默了幾秒鐘，官員們彷彿不確定有沒有聽錯，沒人敢鼓掌；習近平發現台下官員沒反應，抬頭往眾人看了一眼，掌聲才開始逐漸變大，他才繼續往下念講稿。

據了解，習所說的「熱乾麵」應為武漢當地知名小吃，應是以「熱乾麵」做為武漢代名詞，但外界推測是因這句話來得太突然，前言不對後語，才令官員們反應不及，中國網友們第一時間也都聽不懂習近平言下之意，紛紛在微博狂轉、嘲笑，並細數習近平過去也曾念錯講稿。不過，中國官方並未針對此情況做出說明。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

以下為習近平9月8日在中國「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」發言全文：

同志們，朋友們：

在過去8個多月時間裡，我們黨團結帶領全國各族人民，進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，經受了一場艱苦卓絕的歷史大考，付出巨大努力，取得抗擊新冠肺炎疫情鬥爭重大戰略成果，創造了人類同疾病鬥爭史上又一個英勇壯舉！

今天，我們隆重召開全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，向作出傑出貢獻的功勳模範人物頒授共和國勳章和國家榮譽稱號獎章，表彰抗疫先進個人和先進集體，弘揚偉大抗疫精神，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利而不懈奮鬥！

在這裡，我代表黨中央、國務院和中央軍委，向受到表彰的先進個人和先進集體，向為這次抗疫鬥爭作出重大貢獻的廣大醫務工作者、疾控工作人員、人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、科技工作者、社區工作者、公安民警、應急救援人員、新聞工作者、企事業單位職工、工程建設者、下沉幹部、志願者以及廣大人民群眾，向各級黨政機關和企事業單位廣大黨員、幹部，致以崇高的敬意！向積極參與抗疫鬥爭的各民主黨派、工商聯和無黨派人士、各人民團體以及社會各界，向踴躍提供援助的香港同胞、澳門同胞、台灣同胞以及海外華僑華人，表示衷心的感謝！

在中國人民抗疫期間，許多國家的領導人、政府、政黨、社會團體和駐華使館，聯合國有關組織、有關地區組織和國際機構、外資企業以及國際友好人士，以各種方式向中國人民表達真誠問候、提供寶貴支持。我代表中國政府和中國人民，向他們致以誠摯的謝意！

當前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，中國人民對疫情給各國人民帶來的苦難感同身受，對被病魔奪去生命的人們深感痛惜，向正在爭分奪秒抗擊疫情、搶救生命的人們深表敬意，向不幸感染病毒、正在接受治療的人們表示誠摯的祝福！

此時此刻，我們特別要向為抗擊疫情而英勇獻身的烈士們，向在疫情中不幸罹難的同胞們，表達深切的思念和沈痛的哀悼！

同志們、朋友們！

新冠肺炎疫情是百年來全球發生的最嚴重的傳染病大流行，是新中國成立以來我國遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。

病毒突襲而至，疫情來勢洶洶，人民生命安全和身體健康面臨嚴重威脅。我們堅持人民至上、生命至上，以堅定果敢的勇氣和堅忍不拔的決心，同時間賽跑、與病魔較量，迅速打響疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，用1個多月的時間初步遏制疫情蔓延勢頭，用2個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，用3個月左右的時間取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，進而又接連打了幾場局部地區聚集性疫情殲滅戰，奪取了全國抗疫鬥爭重大戰略成果。在此基礎上，我們統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，抓緊恢復生產生活秩序，取得顯著成效。中國的抗疫鬥爭，充分展現了中國精神、中國力量、中國擔當。

——面對突如其來的嚴重疫情，黨中央統攬全局、果斷決策，以非常之舉應對非常之事。黨中央堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，第一時間實施集中統一領導，中央政治局常委會、中央政治局召開21次會議研究決策，領導組織黨政軍民學、東西南北中大會戰，提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，明確堅決遏制疫情蔓延勢頭、堅決打贏疫情防控阻擊戰的總目標，周密部署武漢保衛戰、湖北保衛戰，因時因勢制定重大戰略策略。我們成立中央應對疫情工作領導小組，派出中央指導組，建立國務院聯防聯控機制。我們提出早發現、早報告、早隔離、早治療的防控要求，確定集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的救治要求，把提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率作為突出任務來抓。我們全力以赴救治患者，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患者，堅持中西醫結合，費用全部由國家承擔，最大程度提高了治愈率、降低了病亡率。我們注重科研攻關和臨床救治、防控實踐相協同，第一時間研發出核酸檢測試劑盒，加快有效藥物篩选和疫苗研發，充分發揮科技對疫情防控的支撐作用。我們迅速建立全國疫情信息發布機制，實事求是、公開透明發布疫情信息。我們時刻掛念海外中國公民的安危，千方百計保障我國公民健康安全和工作生活，向留學生等群體發放「健康包」，協助確有困難的中國公民有序回國。我們及時將全國總體防控策略調整為「外防輸入、內防反彈」，推動防控工作由應急性超常規防控向常態化防控轉變，健全及時發現、快速處置、精準管控、有效救治的常態化防控機制。各級黨委和政府、各部門各單位各方面聞令而動，全國農村、社區、企業、醫療衛生機構、科研機構、學校、軍營各就各位。在黨中央的堅強領導下，全國迅速形成統一指揮、全面部署、立體防控的戰略佈局，有效遏制了疫情大面積蔓延，有力改變了病毒傳播的危險進程，最大限度保護了人民生命安全和身體健康！

——面對突如其來的嚴重疫情，中國人民風雨同舟、眾志成城，構築起疫情防控的堅固防線。武漢和湖北是疫情防控阻擊戰的主戰場，武漢勝則湖北勝、湖北勝則全國勝。一方有難，八方支援。我們舉全國之力實施規模空前的生命大救援，用10多天時間先後建成火神山醫院和雷神山醫院、大規模改建16座方艙醫院、迅速開闢600多個集中隔離點，19個省區市對口幫扶除武漢以外的16個市州，最優秀的人員、最急需的資源、最先進的設備千里馳援，在最短時間內實現了醫療資源和物資供應從緊缺向動態平衡的跨越式提升。各行各業扛起責任，國有企業、公立醫院勇挑重擔，460多萬個基層黨組織衝鋒陷陣，400多萬名社區工作者在全國65萬個城鄉社區日夜值守，各類民營企業、民辦醫院、慈善機構、養老院、福利院等積極出力，廣大黨員、幹部帶頭拼搏，人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、公安民警奮勇當先，廣大科研人員奮力攻關，數百萬快遞員冒疫奔忙，180萬名環衛工人起早貪黑，新聞工作者深入一線，千千萬萬志願者和普通人默默奉獻……全國人民都「為熱乾麵加油」！大家都說：「全中國等你痊癒，我們相約春天賞櫻花。」武漢的患病者也毫不氣餒，說「謝謝你們，沒有放棄我們，病好了我要去獻血」。「武漢必勝、湖北必勝、中國必勝」的強音響徹中華大地。武漢人民、湖北人民識大體、顧大局，不畏艱險、頑強不屈，自覺服從疫情防控大局需要，主動投身疫情防控鬥爭，為阻斷疫情蔓延、為全國抗疫爭取了戰略主動，作出了巨大犧牲和重大貢獻！

——面對突如其來的嚴重疫情，廣大醫務人員白衣為甲、逆行出征，舍生忘死挽救生命。全國數百萬名醫務人員奮戰在抗疫一線，給病毒肆虐的漫漫黑夜帶來了光明，生死救援情景感天動地！54萬名湖北省和武漢市醫務人員同病毒短兵相​​接，率先打響了疫情防控遭遇戰。346支國家醫療隊、4萬多名醫務人員毅然奔赴前線，很多人在萬家團圓的除夕之夜踏上征程。人民軍隊醫務人員牢記我軍宗旨，視疫情為命令，召之即來，來之能戰，戰之能勝。廣大醫務人員以對人民的赤誠和對生命的敬佑，爭分奪秒，連續作戰，承受著身體和心理的極限壓力，很多人臉頰被口罩勒出血痕甚至潰爛，很多人雙手因汗水長時間浸泡發白，有的同志甚至以身殉職。廣大醫務人員用血肉之軀築起阻擊病毒的鋼鐵長城，挽救了一個又一個垂危生命，詮釋了醫者仁心和大愛無疆！我國廣大醫務人員是有高度責任感的人，身患漸凍症的張定宇同志說：「我必須跑得更快，才能從病毒手裡搶回更多病人。」同時，他們又是十分謙遜的人，鐘南山同志說：「其實，我不過就是一個看病的大夫。」人民群眾說：「有你們在，就安心！」廣大醫務人員是最美的天使，是新時代最可愛的人！他們的名字和功績，國家不會忘記，人民不會忘記，歷史不會忘記，將永遠銘刻在共和國的豐碑上！

——面對突如其來的嚴重疫情，我們統籌兼顧、協調推進，經濟發展穩定轉好，生產生活秩序穩步恢復。我們準確把握疫情形勢變化，立足全局、著眼大局，及時作出統籌疫情防控和經濟社會發展的重大決策，堅持依法防控、科學防控，推動落實分區分級精準復工復產，最大限度保障人民生產生活。我們加大宏觀政策應對力度，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，制定一系列紓困惠企政策，出台多項強化就業優先、促進投資消費、穩定外貿外資、穩定產業鏈供應鍊等措施，促進新業態發展，推動交通運輸、餐飲商超、文化旅遊等各行各業有序恢復，實施支持湖北發展一攬子政策，分批分次復學復課。我們以更大的決心、更強的力度推進脫貧攻堅，支持扶貧產業恢復生產，優先支持貧困勞動力務工就業，防止因疫致貧或返貧。我國成為疫情發生以來第一個恢復增長的主要經濟體，在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列，顯示了中國的強大修復能力和旺盛生機活力！

——面對突如其來的嚴重疫情，中國同世界各國攜手合作、共克時艱，為全球抗疫貢獻了智慧和力量。我們本著公開、透明、負責任的態度，積極履行國際義務，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織主動通報疫情信息，第一時間發布新冠病毒基因序列等信息，第一時間公佈診療方案和防控方案，同許多國家、國際和地區組織開展疫情防控交流活動70多次，開設疫情防控網上知識中心並向所有國家開放，毫無保留同各方分享防控和救治經驗。我們在自身疫情防控面臨巨大壓力的情況下，盡己所能為國際社會提供援助，宣布向世界衛生組織提供兩批共5000萬美元現匯援助，向32個國家派出34支醫療專家組，向150個國家和4個國際組織提供283批抗疫援助，向200多個國家和地區提供和出口防疫物資。從3月15日至9月6日，我國總計出口口罩1515億隻、防護服14億件、護目鏡2.3億個、呼吸機20.9萬台、檢測試劑盒4.7億人份、紅外測溫儀8014萬件，有力支持了全球疫情防控。我們倡導共同構建人類衛生健康共同體，在國際援助、疫苗使用等方面提出一系列主張。中國以實際行動幫助挽救了全球成千上萬人的生命，以實際行動彰顯了中國推動構建人類命運共同體的真誠願望！

同志們、朋友們！

青年是國家和民族的希望。在這次抗疫鬥爭中，青年一代的突出表現令人欣慰、令人感動。參加抗疫的醫務人員中有近一半是「90後」、「00後」，他們有一句話感動了中國：2003年非典的時候你們保護了我們，今天輪到我們來保護你們了。長輩們說：「哪裡有什麼白衣天使，不過是一群孩子換了一身衣服。」世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。青年一代不怕苦、不畏難、不懼犧牲，用臂膀扛起如山的責任，展現出青春激昂的風采，展現出中華民族的希望！讓我們一起為他們點贊！

同志們、朋友們！

抗擊新冠肺炎疫情鬥爭取得重大戰略成果，充分展現了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢，充分展現了中國人民和中華民族的偉大力量，充分展現了中華文明的深厚底蘊，充分展現了中國負責任大國的自覺擔當，極大增強了全黨全國各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力，必將激勵我們在新時代新征程上披荊斬棘、奮勇前進。

同志們、朋友們！

在這場同嚴重疫情的殊死較量中，中國人民和中華民族以敢於鬥爭、敢於勝利的大無畏氣概，鑄就了生命至上、舉國同心、舍生忘死、尊重科學、命運與共的偉大抗疫精神。

生命至上，集中體現了中國人民深厚的仁愛傳統和中國共產黨人以人民為中心的價值追求。「愛人利物之謂仁。」疫情無情人有情。人的生命是最寶貴的，生命只有一次，失去不會再來。在保護人民生命安全面前，我們必須不惜一切代價，我們也能夠做到不惜一切代價，因為中國共產黨的根本宗旨是全心全意為人民服務，我們的國家是人民當家作主的社會主義國家。我們果斷關閉離漢離鄂通道，實施史無前例的嚴格管控。作出這一決策，需要巨大的政治勇氣，需要果敢的歷史擔當。為了保護人民生命安全，我們什麼都可以豁得出來！從出生僅30多個小時的嬰兒到100多歲的老人，從在華外國留學生到來華外國人員，每一個生命都得到全力護佑，人的生命、人的價值、人的尊嚴得到悉心呵護。這是中國共產黨執政為民理念的最好詮釋！這是中華文明人命關天的道德觀念的最好體現！這也是中國人民敬仰生命的人文精神的最好印證！

舉國同心，集中體現了中國人民萬眾一心、同甘共苦的團結偉力。面對生死考驗，面對長時間隔離帶來的巨大身心壓力，廣大人民群眾生死較量不畏懼、千難萬險不退縮，或向險而行，或默默堅守，以各種方式為疫情防控操心出力。長城內外、大江南北，全國人民心往一處想、勁往一處使，把個人冷暖、集體榮辱、國家安危融為一體，「天使白」、「橄欖綠」、「守護藍」、「志願紅」迅速集結，「我是黨員我先上」、「疫情不退我不退」，誓言鏗鏘，丹心閃耀。14億中國人民同呼吸、共命運，肩並肩、心連心，繪就了團結就是力量的時代畫卷！

捨生忘死，集中體現了中國人民敢於壓倒一切困難而不被任何困難所壓倒的頑強意志。危急時刻，又見遍地英雄。各條戰線的抗疫勇士臨危不懼、視死如歸，困難面前豁得出、關鍵時刻衝得上，以生命赴使命，用大愛護眾生。他們中間，有把生的希望留給他人而自己錯過救治的醫院院長，有永遠無法向妻子兌現婚禮承諾的丈夫，也有犧牲在救治崗位留下幼小孩子的媽媽……面對疫情，中國人民沒有被嚇倒，而是用明知山有虎、偏向虎山行的壯舉，書寫下可歌可泣、蕩氣迴腸的壯麗篇章！中華民族能夠經歷無數災厄仍不斷發展壯大，從來都不是因為有救世主，而是因為在大災大難前有千千萬萬個普通人挺身而出、慷慨前行！

尊重科學，集中體現了中國人民求真務實、開拓創新的實踐品格。面對前所未知的新型傳染性疾病，我們秉持科學精神、科學態度，把遵循科學規律貫穿到決策指揮、病患治療、技術攻關、社會治理各方面全過程。在沒有特效藥的情況下，實行中西醫結合，先後推出八版全國新冠肺炎診療方案，篩選出「三藥三方」等臨床有效的中藥西藥和治療辦法，被多個國家借鑒和使用。無論是搶建方艙醫院，還是多條技術路線研發疫苗；無論是開展大規模核酸檢測、大數據追踪溯源和健康碼識別，還是分區分級差異化防控、有序推進復工復產，都是對科學精神的尊崇和弘揚，都為戰勝疫情提供了強大科技支撐！

命運與共，集中體現了中國人民和衷共濟、愛好和平的道義擔當。大道不孤，大愛無疆。我們秉承「天下一家」的理念，不僅對中國人民生命安全和身體健康負責，也對全球公共衛生事業盡責。我們發起了新中國成立以來援助時間最集中、涉及範圍最廣的緊急人道主義行動，為全球疫情防控注入源源不斷的動力，充分展示了講信義、重情義、揚正義、守道義的大國形象，生動詮釋了為世界謀大同、推動構建人類命運共同體的大國擔當！

人無精神則不立，國無精神則不強。唯有精神上站得住、站得穩，一個民族才能在歷史洪流中屹立不倒、挺立潮頭。同困難作鬥爭，是物質的角力，也是精神的對壘。偉大抗疫精神，同中華民族長期形成的特質禀賦和文化基因一脈相承，是愛國主義、集體主義、社會主義精神的傳承和發展，是中國精神的生動詮釋，豐富了民族精神和時代精神的內涵。我們要在全社會大力弘揚偉大抗疫精神，使之轉化為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的強大力量。

同志們、朋友們！

「物有甘苦，嘗之者識；道有夷險，履之者知。」在這場波瀾壯闊的抗疫鬥爭中，我們積累了重要經驗，收穫了深刻啟示。

抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，中國共產黨所具有的無比堅強的領導力，是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨。中國共產黨來自人民、植根人民，始終堅持一切為了人民、一切依靠人民，得到了最廣大人民衷心擁護和堅定支持，這是中國共產黨領導力和執政力的廣大而深厚的基礎。這次抗疫鬥爭伊始，黨中央就號召全黨，讓黨旗在防控疫情鬥爭第一線高高飄揚，充分體現了中國共產黨人的擔當和風骨！在抗疫鬥爭中，廣大共產黨員不忘初心、牢記使命，充分發揮先鋒模範作用，25000多名優秀分子在火線上宣誓入黨。正是因為有中國共產黨領導、有全國各族人民對中國共產黨的擁護和支持，中國才能創造出世所罕見的經濟快速發展奇蹟和社會長期穩定奇蹟，我們才能成功戰洪水、防非典、抗地震、化危機、應變局，才能打贏這次抗疫鬥爭。歷史和現實都告訴我們，只要毫不動搖堅持和加強黨的全面領導，不斷增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，永遠保持黨同人民群眾的血肉聯繫，我們就一定能夠形成強大合力，從容應對各種複雜局面和風險挑戰。

抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，中國人民所具有的不屈不撓的意志力，是戰勝前進道路上一切艱難險阻的力量源泉。苦難考驗了中國人民，也鍛煉了中國人民。正是因為中國人民經千難而前仆後繼，歷萬險而鍥而不捨，我們才能在列強侵略時頑強抗爭，在山河破碎時浴血奮戰，在一窮二白時發憤圖強，在時代發展時與時俱進，中華民族才能始終屹立於世界民族之林。千百年來，中國人民就以生命力的頑強、凝聚力的深厚、忍耐力的堅韌、創造力的巨大而聞名於世，我們都為自己是中國人感到驕傲和自豪！歷史和現實都告訴我們，只要緊緊依靠人民、一切為了人民，充分激發廣大人民頑強不屈的意志和堅忍不拔的毅力，我們就一定能夠使最廣大人民緊密團結在一起，不斷創造中華民族新的歷史輝煌。

抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，中國特色社會主義制度所具有的顯著優勢，是抵御風險挑戰、提高國家治理效能的根本保證。衡量一個國家的製度是否成功、是否優越，一個重要方面就是看其在重大風險挑戰面前，能不能號令四面、組織八方共同應對。我國社會主義制度具有非凡的組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力，能夠充分發揮集中力量辦大事、辦難事、辦急事的獨特優勢，這次抗疫鬥爭有力彰顯了我國國家製度和國家治理體系的優越性。歷史和現實都告訴我們，只要堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，善於運用制度力量應對風險挑戰衝擊，我們就一定能夠經受住一次次壓力測試，不斷化危為機、浴火重生。

抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，新中國成立以來所積累的堅實國力，是從容應對驚濤駭浪的深厚底氣。我們長期積累的雄厚物質基礎、建立的完整產業體系、形成的強大科技實力、儲備的豐富醫療資源為疫情防控提供了堅強支撐。我們在疫情發生後迅速開展全方位的人力組織戰、物資保障戰、科技突擊戰、資源運動戰。在抗疫形勢最嚴峻的時候，經濟社會發展不少方面一度按下「暫停鍵」，但群眾生活沒有受到太大影響，社會秩序總體正常，這從根本上得益於新中國成立以來特別是改革開放以來長期積累的綜合國力，得益於危急時刻能夠最大限度運用我們的綜合國力。歷史和現實都告訴我們，只要不斷解放和發展社會生產力，不斷增強經濟實力、科技實力、綜合國力，不斷讓廣大人民的獲得感、幸福感、安全感日益充實起來，不斷讓堅持和發展中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興的物質基礎日益堅實起來，我們就一定能夠使中國特色社會主義航船乘風破浪、行穩致遠。

抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化所具有的強大精神動力，是凝聚人心、匯聚民力的強大力量。文化自信是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。向上向善的文化是一個國家、一個民族休戚與共、血脈相連的重要紐帶。中國人歷來抱有家國情懷，崇尚天下為公、克己奉公，信奉天下興亡、匹夫有責，強調和衷共濟、風雨同舟，倡導守望相助、尊老愛幼，講求自由和自律統一、權利和責任統一。在這次抗疫鬥爭中，14億中國人民顯示出高度的責任意識、自律觀念、奉獻精神、友愛情懷，鑄就起團結一心、眾志成城的強大精神防線。歷史和現實都告訴我們，只要不斷培育和踐行社會主義核心價值觀，始終繼承和弘揚中華優秀傳統文化，我們就一定能夠建設好全國各族人民的精神家園，築牢中華兒女團結奮進、一往無前的思想基礎。

抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，構建人類命運共同體所具有的廣泛感召力，是應對人類共同挑戰、建設更加繁榮美好世界的人間正道。新冠肺炎疫情以一種特殊形式告誡世人，人類是榮辱與共的命運共同體，重大危機面前沒有任何一個國家可以獨善其身，團結合作才是人間正道。任何自私自利、嫁禍他人、顛倒是非、混淆黑白的做法，不僅會對本國和本國人民造成傷害，而且會給世界各國人民帶來傷害。歷史和現實都告訴我們，只要國際社會秉持人類命運共同體理念，堅持多邊主義、走團結合作之路，世界各國人民就一定能夠攜手應對各種全球性問題，共建美好地球家園。

同志們、朋友們！

當前，世界百年未有之大變局加速演進，國內改革發展穩定任務艱鉅繁重。站在「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯點上，我們必須全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，著力構建新發展格局，統籌國內國際兩個大局，辦好發展安全兩件大事，推進國家治理體系和治理能力現代化，不斷開創黨和國家事業發展新局面。

我們要毫不放鬆抓好常態化疫情防控，奮力奪取抗疫鬥爭全面勝利。當前，疫情仍在全球蔓延，國內零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，奪取抗疫鬥爭全面勝利還需要付出持續努力。要慎終如始、再接再厲，全面做好外防輸入、內防反彈工作，堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。要加大藥品和疫苗科研攻關力度，深入開展愛國衛生運動，加強公共衛生設施建設，提升全社會文明程度，用千千萬萬個文明健康的小環境築牢常態化疫情防控的社會大防線。

我們要紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，確保完成決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。要增強信心、鼓足乾勁，奮力把失去的時間搶回來、把疫情造成的損失補回來。要積極構建疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制。要堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化改革開放，牢牢把握擴大內需這個戰略基點，保護和激發市場主體活力，確保宏觀政策落地見效，提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。要瞄準脫貧攻堅突出問題和薄弱環節，一鼓作氣、盡銳出戰。要始終把人民安危冷暖放在心上，幫助群眾解決就業、收入、就學、社保、醫保、住房等方面的實際困難，紮紮實實做好保障和改善民生各項工作。

我們要加快補齊治理體系的短板弱項，為保障人民生命安全和身體健康夯實制度保障。這場抗疫鬥爭是對國家治理體系和治理能力的一次集中檢驗。要抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，加快完善各方面體制機制，著力提高應對重大突發公共衛生事件的能力和水平。要構築強大的公共衛生體系，完善疾病預防控制體系，建設平戰結合的重大疫情防控救治體系，強化公共衛生法治保障和科技支撐，提升應急物資儲備和保障能力，夯實聯防聯控、群防群控的基層基礎。要完善城市治理體系和城鄉基層治理體系，樹立全週期的城市健康管理理念，增強社會治理總體效能。要重視生物安全風險，提升國家生物安全防禦能力。

我們要秉持人類命運共同體理念，同國際社會攜手應對日益嚴峻的全球性挑戰。中國將繼續推進疫情防控國際合作，支持世界衛生組織發揮全球抗疫領導作用，同各國分享防控和救治經驗，繼續向應對疫情能力薄弱的國家和地區提供幫助，發揮全球抗疫物資最大供應國作用，推動構建人類衛生健康共同體。我們將拓展同世界各國的互利互惠合作，繼續推進經濟全球化，堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全暢通運轉，共同推動世界經濟早日重現繁榮。我們願同各國一道推動形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網絡安全、生物安全等全球性問題，共同創造人類更加美好的未來。

我們要堅持底線思維、增強憂患意識，有效防範和化解前進道路上的各種風險。彩虹和風雨共生，機遇和挑戰並存，這是亙古不變的辯證法則。我們黨建黨近百年、新中國成立70多年、改革開放40多年的歷史，從來都不是一帆風順的。志不求易者成，事不避難者進。我們要辯證認識和把握國內外大勢，加強戰略性、系統性、前瞻性研究謀劃，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備，善於在危機中育新機、於變局中開新局。要發揚鬥爭精神，敢於鬥爭、善於鬥爭，根據形勢變化及時調整鬥爭策略，團結一切可以團結的力量，調動一切積極因素，不斷奪取具有許多新的歷史特點的偉大斗爭新勝利。

同志們、朋友們！

「天行健，君子以自強不息。」一個民族之所以偉大，根本就在於在任何困難和風險面前都從來不放棄、不退縮、不止步，百折不撓為自己的前途命運而奮鬥。從5000多年文明發展的苦難輝煌中走來的中國人民和中華民族，必將在新時代的偉大征程上一路向前，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐！

讓我們更加緊密地團結起來，大力弘揚偉大抗疫精神，勠力同心、銳意進取，奮力實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務，在全面建設社會主義現代化國家的新征程上創造新的歷史偉業！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法