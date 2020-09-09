外國記者擔心中共「人質外交」 羅冠聰嘆：任何人都有機會

因擔憂中共威脅舉動離開中國的駐華記者博圖斯（左）和史密斯（右）。（路透）

2020/09/09 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕中共近來對外媒打壓動作加劇，澳籍華裔的中國環球電視網（CGTN）主持人成蕾（Cheng Lei）日前被中國政府拘留後，引起譁然，隨後又有2名澳洲記者遭中國國安人員約談，最後選擇離開中國。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰今天表示，在中共國安惡法之下，任何人都有可能遭國安人員調查，甚至無限期扣留。

2名澳洲駐華記者分別是《澳洲廣播公司》（ABC）駐北京記者博圖斯（Bill Birtles）和《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith），成蕾遭拘留的消息傳出後，這2人就遭國安人員登門造訪，要求安排時間約談。2人趕緊尋求澳洲駐中使館協助，在使館人員陪同下接受中方問話，內容圍繞在目前被監視居住的成蕾。而2名澳洲記者現在已離開中國，回到澳洲。

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羅冠聰今天針對此事表示，過去北京就有驅逐外國駐華記者的紀錄，但此次事件更為嚴重，這都是因為外國記者開始會擔心中共的「人質外交」，為避免這種情況發生，無奈只能主動逃離中國。

羅冠聰最後回到香港本身，他指出，藉由此事就能看出，《港版國安法》強行上路，日後在香港的外商、遊客、記者、留學生等都有機會被國安人員問話，甚至會像孟晚舟事件中被中共無限期扣留的2名加拿大人一樣，遭受北京「人質外交」的威脅。

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