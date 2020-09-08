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    2澳洲記者遭國安人員約談 趙立堅：依法依規就沒什麼好怕！

    針對2名澳洲記者遭國安人員約談，趙立堅表示政府是依法行政。（法新社）

    針對2名澳洲記者遭國安人員約談，趙立堅表示政府是依法行政。（法新社）

    2020-09-08 19:05:53

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）上月31日證實，澳籍華裔的中國環球電視網（CGTN）主持人成蕾（Cheng Lei）遭中國政府拘留後，又有2名澳洲記者遭中國國安人員約談，引起各界爭議。對此，中國外交部今天（8日）竟聲稱有關部門乃依法對2名記者展開調查，屬於正常執法，還呼籲澳方配合。

    綜合媒體報導，2名記者分別是《澳洲廣播公司》（ABC）駐北京記者博圖斯（Bill Birtles）和《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith），2人繼成蕾之後遭國安人員約談，只好趕緊到澳洲駐中國大使館尋求庇護，在外交人員協助下，2人已離開中國，抵達澳洲。

    據悉，成蕾遭拘留後，澳洲政府就警告博圖斯盡快離開中國，原定3日上午離開的他，2日晚間就有7名中國國安人員登門告知他已被限制出境，要求他就「國家安全案件」進行訊問。另名記者史密斯也有類似遭遇。

    對此，中國外交部發言人趙立堅在今天的例行記者會上表示，中國依法保護新聞從業人員的合法權利，但他們也有義務遵守中國法律，「外國記者只要遵守法律，依法依規進行報導，就沒有必要有任何擔心。」希望澳方同中方相向而行，以實際行動推動中澳關係的改善和發展。

    趙立堅還稱，中國始終歡迎外國記者、中國媒體僱用的外國僱員從事採訪報導工作，但他再次強調必須「依法依規」，中國政府才會繼續提供便利和協助。

    繼成蕾之後，《澳洲廣播公司》（ABC）駐北京記者博圖斯（Bill Birtles）遭中國國安人員約談，在澳洲駐中大使館協助下，現已安全抵達澳洲。（美聯社）

    繼成蕾之後，《澳洲廣播公司》（ABC）駐北京記者博圖斯（Bill Birtles）遭中國國安人員約談，在澳洲駐中大使館協助下，現已安全抵達澳洲。（美聯社）

    繼成蕾之後，《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith）遭中國國安人員約談，在澳洲駐中大使館協助下，現已安全抵達澳洲。（美聯社）

    繼成蕾之後，《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith）遭中國國安人員約談，在澳洲駐中大使館協助下，現已安全抵達澳洲。（美聯社）

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