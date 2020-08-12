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    據稱增設國安部門審核外媒簽證 外國記者會要求港府說明

    近日傳出港府為因應《港版國安法》，香港入境處已增設「國安部門」審核駐港的外國記者，香港外國記者會（見圖）今天（8月12日）已行文入境處要求說明。（路透）

    近日傳出港府為因應《港版國安法》，香港入境處已增設「國安部門」審核駐港的外國記者，香港外國記者會（見圖）今天（8月12日）已行文入境處要求說明。（路透）

    2020-08-12 23:56:44

    〔即時新聞／綜合報導〕今年7月《紐約時報》資深記者儲百亮（Chris Buckley）未獲香港特區政府核發入境簽證，疑似被刁難，引起國際關注，近日更傳出港府因應《港版國安法》，入境處已增「國安部門」審核駐港外國記者；對此，香港外國記者會（FCC）要求港府說明。

    綜合外媒報導，據稱，香港入境處6月底秘密增設國安部門，負責審核外國媒體與台灣敏感組織的簽證申請，其中包括《華爾街日報》、《紐約時報》等多家外國媒體的駐港記者的簽證續簽都被拖延。

    《立場新聞》引述消息人士指出，港府會技術性阻撓外媒記者的簽證申請，例如若有記者2018年以編緝身分申請到香港，今年申請續簽，但被國安部門發現曾在示威現場採訪，「就能以當時申請工作不包括採訪，與申請時的聲稱有不統一」為由，延誤甚至拒絕簽證續簽。

    香港外國記者會（FCC）表示，雖然相關報導未獲官方證實，但已引起不少外國媒體與記者的關注，今天（8月12日）已行文入境處要求說明，包括針對現今外媒記者簽證申請是否由新成立的國家安全部門處理，申請時會考慮甚麼準則，部份外媒記者被延遲處理簽證的原因，另外也要求確保新程序「不會限制在中國及香港自由採訪」。

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