面對中國威脅 印度學者：需深化與台灣外交關係

印度學者認為，此時印中關係緊張，印度更應深化與台灣的關係。圖為2016年金磚國家峰會期間，印度總理莫迪（前）與中國國家主席習近平（後）分別與其他領袖握手致意。（美聯社）

2020/09/09 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國之間的緊張局勢日益升溫，印度學者投書美媒表示，印度雖長期支持「一中政策」，但仍與台灣保持交流，如今印度與中國關係緊張，他認為此時印度更需要與台灣建立深化的外交關係。

《華盛頓時報》（The Washington Times）8日刊登印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）東南亞研究中心副教授基普根（Nehginpao Kipgen）投書，基普根表示，由於實行「一中政策」，印度或許較難直接與台灣建立實質外交關係，但兩國仍能改善雙邊關係，加強在教育、科學、醫療、農業等方面的合作。

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基普根進一步分析指出，如同台灣推出的新南向政策，印度也推出「東向政策」（Act East Policy），承諾加強在東南亞和亞太地區的經濟、戰略與外交互動，特別是與那些和印度同樣憂心中國侵略意圖的國家。

基普根說，因此，印度與台灣可以在中國亟欲擴大影響力的東南亞區域攜手合作，實現「新南向政策」與「東向政策」的共同目標，拉攏可以抗衡中國侵略的國家，降低各國對中國的依賴，如此一來便能進一步削弱北京政府的影響力。

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