為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    面對中國威脅 印度學者：需深化與台灣外交關係

    印度學者認為，此時印中關係緊張，印度更應深化與台灣的關係。圖為2016年金磚國家峰會期間，印度總理莫迪（前）與中國國家主席習近平（後）分別與其他領袖握手致意。（美聯社）

    印度學者認為，此時印中關係緊張，印度更應深化與台灣的關係。圖為2016年金磚國家峰會期間，印度總理莫迪（前）與中國國家主席習近平（後）分別與其他領袖握手致意。（美聯社）

    2020/09/09 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國之間的緊張局勢日益升溫，印度學者投書美媒表示，印度雖長期支持「一中政策」，但仍與台灣保持交流，如今印度與中國關係緊張，他認為此時印度更需要與台灣建立深化的外交關係。

    《華盛頓時報》（The Washington Times）8日刊登印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）東南亞研究中心副教授基普根（Nehginpao Kipgen）投書，基普根表示，由於實行「一中政策」，印度或許較難直接與台灣建立實質外交關係，但兩國仍能改善雙邊關係，加強在教育、科學、醫療、農業等方面的合作。

    基普根進一步分析指出，如同台灣推出的新南向政策，印度也推出「東向政策」（Act East Policy），承諾加強在東南亞和亞太地區的經濟、戰略與外交互動，特別是與那些和印度同樣憂心中國侵略意圖的國家。

    基普根說，因此，印度與台灣可以在中國亟欲擴大影響力的東南亞區域攜手合作，實現「新南向政策」與「東向政策」的共同目標，拉攏可以抗衡中國侵略的國家，降低各國對中國的依賴，如此一來便能進一步削弱北京政府的影響力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    若印度對中國開戰？ 吳嘉隆分析：美軍會從南海進攻
    2020/09/07 20:37

    若印度對中國開戰？ 吳嘉隆分析：美軍會從南海進攻
    倒戈？外媒爆中國親密盟友 正秘密與台灣發展關係
    2020/09/04 00:20

    倒戈？外媒爆中國親密盟友 正秘密與台灣發展關係

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    2020/08/03 00:22

    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    中印爆衝突 印媒籲：制裁中國進口產品、加強台灣外交接觸！
    2020/06/17 18:44

    中印爆衝突 印媒籲：制裁中國進口產品、加強台灣外交接觸！

    三理由科技股有潛力
    國際今日熱門
    習近平自誇中國抗疫「英勇壯舉 」 盛大頒獎不戴口罩
    2020/09/08 12:07

    習近平自誇中國抗疫「英勇壯舉 」 盛大頒獎不戴口罩

    《移動迷宮》男星IG公開撐香港 表態支持「五大訴求缺一不可」
    2020/09/08 13:24

    《移動迷宮》男星IG公開撐香港 表態支持「五大訴求缺一不可」

    8歲女兒被製成情趣玩偶 母崩潰：亞馬遜下架但其他網站還有
    2020/09/08 14:11

    8歲女兒被製成情趣玩偶 母崩潰：亞馬遜下架但其他網站還有

    傳美國將禁新疆棉製品進口 反擊北京侵犯維吾爾人權
    2020/09/08 12:48

    傳美國將禁新疆棉製品進口 反擊北京侵犯維吾爾人權

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播