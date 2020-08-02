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    怒了！印度媒體提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵

    印度媒體指出，美、日、印、澳與台聯手，能有效防堵中國。圖為印度試射飛彈。（美聯社檔案照）

    印度媒體指出，美、日、印、澳與台聯手，能有效防堵中國。圖為印度試射飛彈。（美聯社檔案照）

    2020-08-03 00:22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍6月在邊界地區拉達克（Ladakh）襲殺20名印度士兵，衝突至今仍未解除，印度媒體2日發文提出與台灣有關的戰略方針，透過美、日、印、澳4國力量加強對台支持，抵銷中國對台外交圍堵、同時發展軍武，將有助於使中國腹背受敵。

    印度媒體《印度國防研究部》（IDRW）2日撰文指出，台灣對於美、日、印、澳組成的「四方安全對話」（Quad）意義非凡，台灣有絕佳的戰略地理位置，能夠阻止中國集中海軍力量，且台灣擁有重要的中國訊息資源，在此次疫情中，台灣在「了解中國」這方面的展現出的價值顯而易見，此外，對於中國的軍事、經濟狀況，台灣可能是非常重要的訊息來源。

    該媒體認為，與台灣合作能夠有效應對中國不斷升級的挑釁行為，例如，當中國船隻進入日本釣魚台海域時，日本軍艦可以透過訪問台灣港口來回應中方，且台灣是民主國家，因此對於中文世界來說，台灣是民主典範，選在此時與台灣合作，是因北京不斷加大對台施壓力道，讓「四方安全對話」面臨可能失去台灣的處境。

    「印度國防研究部」表示，美、日、印、澳應聯合台灣及其友邦展開合作項目，抵銷中國對這些國家的影響力，也應協助台灣企業從中國遷往其他國家布局，4國也應協助台灣自主研發軍武，一旦台灣與美國、日本共同對中國沿海施加軍事壓力，那麼中國就無法將國防預算和軍事力量集中在印中邊界地區。

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