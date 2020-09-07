驚！轎車引擎蓋「頂人」高速公路狂飆 強國男冒雨硬撐30公里

儘管轎車高速行駛，男子緊抓雨刷、趴在引擎蓋上，硬撐30公里。（圖翻攝自微博）

2020-09-07 10:06:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市銀昆高速公路昨日上演驚險一幕，1名男子冒雨趴在1輛白色轎車的引擎蓋上，而白車駕駛竟視若無睹，「頂著」男子在高速公路上疾駛30公里，最後被警方攔停在路肩。

綜合中媒報導，多位民眾昨日在銀昆高速郵亭-大安段（大足-永川境內）目擊，身穿黑衣、藍色短褲的平頭男冒著暴雨、趴在1輛白色轎車的引擎蓋上，被駕駛「頂著」在高速公路上疾駛約30公里，而透過白車提供的行車紀錄器影片 ，只見男子神情痛苦，但右手仍緊握著雨刷強撐，而因男子擋住駕駛視線，車中另1名女性還冷靜指揮。

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當地警方表示，當初獲報發生「追撞事故」，疑因被追撞的前車男駕駛下車找後方的白車理論時，白車駕駛欲逃逸，男子一急跳上白車的引擎蓋攔阻，不料對方竟視若無睹，駛上高速公路，在暴雨還瘋狂超車，狂飆約30公里，被警方攔下才結束這場鬧劇。

不過，有知情人士表示，兩車的事故並不單純，其實當時坐在白車中、頻頻提醒駕駛路況的女子正是被頂在引擎蓋上男子的「前妻」。男子朋友稱，男子前妻詐騙男子很多錢，雙方有經濟糾紛，才引發這起驚魂狂飆，不過警方表示詳細情況還有待調查。

儘管轎車高速行駛，男子緊抓雨刷、趴在引擎蓋上，硬撐30公里。（圖翻攝自微博）

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