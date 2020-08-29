趙立堅嗆「可不用蘋果手機」淪笑柄 中國人擠爆蘋果店

近日一張中國人擠爆蘋果體驗店的照片曝光後，讓趙立堅「抵制蘋果」的威脅淪為笑柄。（圖擷取自微博）

2020-08-29 17:57:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）下令禁止使用微信（WeChat）、抖音，此舉引起中國外交部發言人趙立堅怒嗆「那麼蘋果手機我們也可以不用了」，卻被網友抓包，他一直都使用iPhone發推文；而近日一張中國人擠爆蘋果體驗店的照片曝光後，也讓趙立堅「抵制蘋果」的威脅淪為笑柄。

針對美國將禁用抖音與微信，趙立堅27日就痛批美國部分政客「雙重標準」，認為他們打著國家安全的招牌，濫用國家力量，無理打壓非美國企業，還反嗆「很多中國人表示，如果美國真的禁用微信，那麼蘋果手機我們也可以不用了」。

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趙立堅此話一出一度登上微博熱搜排名榜，卻有不少中國網友不埋單，直嗆「用什麼手機和愛不愛國有什麼關係？」還有眼尖網友抓包，趙立堅發推特時，來源顯示為「Twitter for iPhone」，代表趙使用的正好就是蘋果手機，諷刺趙「反美是工作，留美國、用美貨是生活」。

除了中國網友不太認同趙立堅的說法，中國「數碼科技評論」近日也在微博PO出中國蘋果體驗店的現場照，可見店內滿滿且不分老幼的人潮，爭先恐後排隊使用蘋果產品，似乎也讓趙立堅「抵制蘋果」的威脅淪為笑柄。

中國外交部發言人趙立堅27日表示，很多中國人表示若美國真的禁用微信，「那蘋果手機我們也可以不用了」。（歐新社資料照）

趙立堅被網友抓包，他一直都使用iPhone發推文。（圖擷取自趙立堅推特）

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