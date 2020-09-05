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    學術醜聞、自由程度惹質疑！北京清大世界排名被專家罵翻

    有專家認為，忽略了中國大學的醜聞問題，以及各項自由的限制，因此北京清大的排名「有缺陷」。圖為北京清大。（路透）

    有專家認為，忽略了中國大學的醜聞問題，以及各項自由的限制，因此北京清大的排名「有缺陷」。圖為北京清大。（路透）

    2020-09-05 17:30:07

    〔即時新聞／綜合報導〕2021英國泰晤士世界大學排名日前揭曉，台灣大學排名第97名，創下史上最佳紀錄，首次躋身全球百大。北京清華大學則名列20名，不過有專家認為，忽略了中國大學的醜聞問題，以及各項自由的限制，因此，北京清大的排名「有缺陷」。

    泰晤士高等教育特刊（THE）台灣時間2日傍晚公布最新2021世界大學排名，台大名次大躍進，來到97名，創下史上最高名次，更是首次躋身全球百大行列，實現早期教育部投注的5年500億計畫目標。

    《美國之音》報導指出，亞洲唯一進入前20名的學校為北京清華大學，名列第20名，但該排名引起各方專家質疑。

    在加州伯克利大學、哈佛大學拿下博士學位，華盛頓非政府組織「公民力量」創建人楊建利認為，若大學作為教育學術機構，成功的關鍵是「自由」，包含學術自由、言論自由以及獨立和批判性思維等；不過中國大學「沒有這種東西」。

    他繼續狠批，該排名可能還忘記了中國存在的「學術醜聞」的問題，因此，北京清華大學被排在20名「有很大的缺陷」。

    擁有中國知名大學學位、曾在美國國防語言學院任教的白伊麗博士（Elizabeth Bowditch）點出，中國學者可能面臨政府壓力，難以進行獨立研究，進而影響中國大學的競爭力；她認為，即使美國某些大學排名落後北京大學，但中國學生仍會選擇前者，她強調，「美國的頂尖學校將會繼續吸引中國學生」。

    北京清大的學術自由問題已經不是第一次引發關注，先前哈佛大學研究員許章潤在北京清學法學院任教時，曾多次發表文章批評中國政府，卻北京清大以「道德敗壞」為由解雇，讓許章潤寫打油詩諷刺北京清大，痛批「清華無恥下通知，嚇得老夫撒尿遲，土匪如今在學府，無奈獻上打油詩。」。

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