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    北京清大培養「黨」的記者 網媒：CNN等美國左媒竟力挺

    中國清華大學校園。（路透資料照）

    中國清華大學校園。（路透資料照）

    2020-08-05 17:11:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國網媒《國家脈動》再度踢爆中國對美國媒體的瘋狂滲透，指出中國清華大學新聞傳播學院以培養符合中國共產黨的「馬克思主義新聞」標準的新聞記者為己任，卻得到了許多美國企業和左派媒體如《有線電視新聞網》（CNN）、《紐約時報》、彭博社和臉書等的支持。

    《國家脈動》7月31日獨家披露，清華大學新聞傳播學院的「 全球財經新聞學」（GBJ）項目的讚助者包括美國銀行、彭博社、諮詢巨頭德勤（Deloitte ）以及奈特基金會（John S. and James L. Knight Foundation）。

    此外，GBJ項目「長期合作」的西方主流媒體，包括美國國際記者協會、《紐約時報》、CNN、《金融時報》、《商業周刊》、《華盛頓郵報》、路透社和彭博社等，為GBJ提供「人才、設備和實習機會」。該項目的畢業生除了可以獲得清華大學的學位證書之外，還可以獲得美國國際記者中心頒發的「財經新聞專業證書」。

    報導中說，中共領導人習近平2016年發表「讀者在哪裡，觀眾在哪裡，宣傳報導就必須把觸角伸向哪裡」的指示，這些媒體與中共合作，等於是積極幫助和支持，且清華是中國政府全額出資，這種關係在上述媒體對中國的報導中出現了利益衝突。

    美國政府6月宣佈，將《中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》及《環球時報》4家中國官媒列為「外國使團」，稱其為中共黨國的「宣傳機構」；當時《國家脈動》也曾獨家披露，多位前CNN資深媒體人現受僱於《中央廣播電視總台》旗下的《環球電視網》（CGTN），並批評其未避諱與中國官媒的曖昧關係。

    中國清華大學新聞傳播學院的「 全球財經新聞學」（GBJ）項目英文網頁。（網頁擷圖）

    中國清華大學新聞傳播學院的「 全球財經新聞學」（GBJ）項目英文網頁。（網頁擷圖）

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