罵習近平「無恥」遭清大開除 許章潤獲哈佛聘書

北京清華大學前教授許章潤拿到美國哈佛大學費正清中國研究中心寄來的研究員聘書。（圖翻攝自北京清華大學新雅書院官網）

2020-08-21 14:33:42

〔即時新聞／綜合報導〕北京清華大學法學院前教授許章潤多次發表文章批評中國政府及國家主席習近平，上月被警方以「嫖娼」為由登門逮捕，隨後被北京清大以「道德敗壞」為由革職。許章潤近日收到北京清大的「失業人員告知書」後，不久也拿到美國哈佛大學費正清中國研究中心寄來的研究員聘書。不過也有許多推特網友質疑，許章潤可能難以離開中國。

《美國之音》 報導，8月7日，美國哈佛大學非正式致函許章潤表達慰問和邀請意願；8月13日，該校費正清中國研究中心向許章潤發出為期1年的合作研究員聘書；8月19日，北京清華大學向許章潤發出「失業人員告知書」，意味著許章潤正式被北京清大解雇。

請繼續往下閱讀...

哈佛大學費正清中國研究中心媒體專員詹艾文（James Evans）表示，校方非常敬重許章潤的學術工作，鑑於最近的事態發展，應該表態支持許章潤，所以邀請他申請此職位，儘管通常合作研究員的職位都是由學者本人提出申請，再由校方核准，但在當前情況下，校方認為這是及時表達對許教授支持的有效方式。

對於哈佛大學寄發聘書，許章潤發表了一封「致敬哈佛諸君」 的回信，他在信中表示，哈佛大學費正清中國研究中心蔚為世界漢學中心，對於接到聘書，他感到衷心歡喜、與有榮焉，追求真理，捍衛公義是天下書生的共性，也是自由思想的本根，來自哈佛學人的邀請讓他感到心照神交、吾道不孤。

不過許多推特網友質疑，許章潤是否能成功離開中國，「中國政府能放許教授出國嗎？」、「當年劉曉波也沒放，流氓嘴臉已經很清楚了」、「好同情！希望您難關能快過」、「估計他出不了國」、「問題中共會讓許教授離境嗎？」

許章潤多次在網路上批評中國政府和中國國家主席習近平，曾指習近平取消國家主席任期制，讓中國向毛澤東時代倒退，他還曾發表文章重批習近平「疫癘猖獗當口，所謂『親自』云云，心口不一，無恥之尤」。

中國政府7月6日將許章潤從北京的住處帶走，聲稱許章潤「涉嫌嫖娼」；7月12日，許章潤獲釋；7月15日，北京清華大學以「道德敗壞」將許章潤除名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法