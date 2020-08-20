怒罵習近平遭北京清大解雇 許章潤打油詩：土匪如今在學府

北京清華大學前教授許章潤。（圖翻攝自北京清華大學新雅書院官網）

2020-08-20 08:08:20

〔即時新聞／綜合報導〕北京清華大學法學院前教授許章潤多次發表文章批評中國政府，上月被四川警方以「嫖娼」為由登門逮捕，上月被北京清大以「道德敗壞」為由解雇。北京清大19日向許章潤發出「失業人員告知書」，意味著許章潤正式被北京清大解雇，許章潤也在收到通書後，寫下一首打油詩諷刺北京清大。

許章潤多次在網路上批評中國政府和中國國家主席習近平，曾指習近平取消國家主席任期制，讓中國向毛澤東時代倒退，他還曾發表文章重批習近平「疫癘猖獗當口，所謂『親自』云云，心口不一，無恥之尤」。後來，中國官方指許章潤涉嫌「嫖娼」，7月6日他在四川家中被警察帶走，隨後北京清大以「道德敗壞」為由革職，但許否認嫖娼，指官方認定他嫖娼是誣陷。

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《中國數字時代》報導，許章潤19日收到北京清大發出的「失業人員告知書」，意味著許章潤正式被北京清大解雇。告知書顯示，許章潤的人事檔案將轉移至海淀區清華園街道社保所，其失業前身份為「機關事業解除人員」，並要求許章潤在8月27日上午9時，前往社保所辦理失業相關手續。

收到告知書後，許章潤寫下一首打油詩諷刺北京清大：「清華無恥下通知，嚇得老夫撒尿遲，土匪如今在學府，無奈獻上打油詩。」

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