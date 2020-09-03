日媒提問「台灣總統蔡英文」 華春瑩一聽秒崩潰

日媒《共同社》在中國外交部例行記者會上提問「台灣總統蔡英文」，發言人華春瑩（見圖）一聽不滿地說，「今後提到蔡英文的時候，請不要稱其為台灣『總統』」。（美聯社）

2020-09-04 00:22:27

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文、副總統賴清德3日在總統府接見捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil），並舉行會談，還追贈已故捷克前議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」。日媒《共同社》在中國外交部例行記者會上提問「台灣總統蔡英文」，沒想到發言人華春瑩一聽不滿地說，「今後提到蔡英文的時候，請不要稱其為台灣『總統』」。

蔡總統3日在總統府接見捷克參議院議長韋德齊並舉行會談，並追贈已故捷克前議長柯佳洛「特種大綬卿雲勳章」；蔡總統並與陪同接見的賴清德致贈訪團禮品，訪團也回贈禮品給台灣人民，包括代表重生復活的石榴石十字架、及由綠玻隕石製成的守護天使，盼兩項禮品能永遠保護台灣人民的自由、民主及主權。

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對此，《共同社》記者在中國外交部例行記者會上以此提問，「台灣總統蔡英文今天在台北會見捷克參議院主席，中方對此有何評論？」華春瑩則回應稱，「捷克參議院主席罔顧中國政府和捷克政府的反對，執意訪問台灣地區，公然為台獨勢力張目，這是公開的挑釁」。

華春瑩不滿指控，台灣、操弄韋德齊的反中勢力：「他們的所作所為絲毫不能改變台灣是中國領土不可分割一部份這一事實」，聲稱這種政治操弄、製造「台獨」分裂活動的企圖不會有任何結果。

最後華春瑩聲稱，「同時我還要糾正你（記者）一下，今後提到蔡英文的時候請不要稱其為台灣『總統』，她是中國台灣地區的一個領導人而已」。

總統蔡英文（圖右）3日在總統府接見捷克參議院議長韋德齊（圖左）並舉行會談。（圖取自本報直播）

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