開始怕了？ 中官媒：中國被美軍4大據點「網兜形」包圍

美國海軍「馬斯廷號」飛彈驅逐艦27日前往西沙群島海域自由航行。圖為美軍太平洋艦隊伯克級驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）。（圖取自美軍太平洋司令部官網）

2020-09-01 00:41:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍和美軍近期在西太平洋、南海多次角力，引發國際高度關注。中國《央視軍事》近日報導稱，美國軍艦馬斯廷號（USS Mustin）擅闖中國西沙領海，被解放軍警告驅離，更稱美軍在印度洋、太平洋等四大據點，欲對中國進行「網兜形」圍堵。

針對中國本週在南海發射四枚彈道飛彈，美國國防部在8月27日發表聲明，譴責此舉威脅區域和平與安全。美軍飛彈驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）則在27日駛進南海的西沙群島海域，以行動挑戰北京非法主權聲索。中方聲稱該艦遭到「警告驅離」，要求美方停止此類挑釁行為。

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根據《央視軍事》8月29日報導，美軍「馬斯廷號」驅逐艦8月27日擅闖中國西沙領海，被解放軍警告驅離；美國不斷在印太地區進行所謂 「航行自由行動」，實際上主要依靠的就是四個軍事基地。

第一、西北太平洋據點：橫須賀基地。美軍橫須賀海軍基地位於日本本州島東京灣入口處東岸的橫須賀港，港內水域開闊，可同時停泊包括航母在內的各種艦艇300餘艘。它也是美國國土以外唯一一處具有航空母艦母港機能的港口，目前作為美國雷根號航母的母港。

第二、西太平洋據點：關島海軍基地。關島海軍基地，位於西太平洋馬里亞納群島中最大、人口最密的島嶼關島上。這裡是美軍西太平洋作戰體系的重要戰略支點和聯繫本土與東亞的重要樞紐；關島的阿普拉港內可同時停泊80餘艘艦艇。

其三，西南太平洋據點：達爾文港海軍基地。達爾文是澳洲北領地的首府，從地理位置上來看，達爾文是澳洲距離亞洲最近的地區，因此，美軍的艦艇和飛機從這裡出發，很快就可以進入南海等熱點區域。

第四，印度洋據點：狄耶戈加西亞島。位於印度洋中部的狄耶戈加西亞島總面積只有大約30平方公里，卻有著極其重要的戰略地位，是英屬印度洋領地的一部分。報導指出，從其部署不難看出，美海軍妄圖對中國形成「網兜形」的圍堵之勢。

報導引述中國軍事專家杜文龍分析，這幾個基地構成一個島鏈效應，圍繞在中國周邊，美國和盟國把綜合性基地進行了聯合開發、聯合建設，主要目標是「半環形」趨勢，對中國周邊構成比較大的威脅與挑戰。

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