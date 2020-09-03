遭美限制中國外交官活動 中駐美使館急跳腳：粗暴踐踏

美國國務院2日發表聲明，宣布多項針對中國駐美外交官員在美活動的限制。圖為美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（美聯社）

2020-09-03 19:26:09

〔即時新聞／綜合報導〕美中外交戰持續延燒，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）2日宣布，將對駐美中國外交官的工作活動實施限制。對此，中國駐美使館今（3）日跳腳表示堅決反對，並批評「這是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏」。

為報復中國對美國駐中國外交官員處處設限，美國國務院在美東時間2日發布聲明，基於平等互惠、彼此尊重的原則，宣布多項針對中國駐美外交官員在美活動的限制，包括中國駐美高層外交官員進入美國大學校園，以及與地方政府官員會面時，必須取得國務院許可；中國使領館在其館外舉辦的50人以上文化活動，也必須經過國務院批准。

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對此，中國駐美國使館對這項命令做出回應，表示美方以所謂對等為由再次對中國駐美外交領事人員無端設限、人為制造障礙，是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏，中方對此堅決反對。

中國駐美國使館稱，此舉也與美方自我標榜的開放自由的理念背道而馳。「中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展公務活動，並提供必要協助」。

中國駐美國使館指出，中方敦促美國糾正錯誤、撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

中國駐美使館今（3）日跳腳表示堅決反對，並批評「這是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏」。（圖擷取自中國駐美使館官網）

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