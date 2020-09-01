川普擬限制中國學生赴美 龐皮歐：未來幾週內推相關措施

美國國務卿龐皮歐透露，總統川普正在考慮限制中國學生或研究人員到美國。（美聯社資料照）

2020-09-01 07:17:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國研究員近來在美國竊取機密事件頻傳，美國國務卿龐皮歐表示，總統川普正在考慮限制中國學生或研究人員到美國，他透露將會在未來幾週和幾個月時間內看到川普政府的相關措施。

龐皮歐8月31日接受「早安國家廣場」（Mornings On The Mall）廣播節目專訪，被問及中國研究員近期竊取美國機密的相關事件，主持人提到在維吉尼亞大學（UVA）從事研究的34歲中國公民胡海舟（Haizhou Hu，音譯），非法竊取美國研究機密，試圖逃回中國時在機場被捕，詢問川普政府將會如何制止中國的這種行為。

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龐皮歐指出，過去幾十年來美國一直允許這種情況發生，但是沒有任何一屆政府做到這點，直到近期川普總統開始要求阻止類似情形再發生，這是數十年來的首次，美國政府開始認真對待來自中共的資訊竊取威脅。他說，中共已竊取價值數千億美元的智慧財產權，導致美國損失數十萬個工作就業機會。

當被問到美國是否會直接透過制裁，未來特定幾年限制中國研究人員進入美國，龐皮歐表示，並非所有在美國的中國學生都是為中共工作，或是聽命於中共，但這確實是川普總統正在慎重考慮的事。龐皮歐透露，將會在未來幾週和幾個月內看到相關措施。

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