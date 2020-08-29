為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    偷美軍事研究機密逃亡 中國解放軍研究員在機場被捕

    美國聯邦調查局（FBI）25日在芝加哥歐海爾國際機場逮捕一名涉嫌竊密的中國解放軍研究員。圖為歐海爾國際機場。（示意圖，法新社資料照）

    美國聯邦調查局（FBI）25日在芝加哥歐海爾國際機場逮捕一名涉嫌竊密的中國解放軍研究員。圖為歐海爾國際機場。（示意圖，法新社資料照）

    2020-08-29 13:15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）28日表示，一名有中國解放軍背景的研究員在機場逃亡時被捕，他涉嫌竊取美國大學可用於水下機器人和飛機發動機的電腦原始碼，並試圖將這些資料帶回中國。

    《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner） 報導，在維吉尼亞大學（UVA）擔任研究員的34歲胡海舟（Haizhou Hu，音譯），也曾在與中國軍方的大學工作，25日他試圖從芝加哥歐海爾國際機場搭乘飛往中國青島的航班，遭到美國海關與邊境保護局（CBP）攔下，美國當局以未經授權查閱計算機或超出授權從受保護計算機獲取訊息罪，以及竊取商業秘密罪將他逮捕。

    FBI探員指出，CBP的調查人員向胡海舟詢問並搜查他的電子設備，發現UVA研究相關的文儲存在他的筆記型電腦上，其中包括「教授1」開發的「受生物啟發的研究模擬軟體原始碼」。受生物啟發的研究涉及研究自然界中飛行和游泳生物的複雜特性，並將其應用在載人飛行或潛水器中，這些技術通常應用在軍事領域。

    FBI表示，胡海舟承認沒有合法的授權查閱這些資料，且「教授1」不希望自己擁有這些資料。「教授1」過去17年來一直在開發此原始碼，該原始碼由美國政府的國家科學基金會和海軍研究辦公室贊助。

    FBI調查發現，胡海舟曾在中國北京航空航天大學流體力學中國重點實驗室工作，該實驗室獲得中國空軍的贊助。胡海舟還曾參加過中國哈爾濱大學的水下機器人技術重點實驗室工作，這項工作也是中國軍方贊助。

    胡海舟供稱，他曾在2017年於中國大學聽過「教授1」關於「空氣動力仿生學」的演講，並找到該教授，獲得在美國的研究機會。他聲稱，中國獎學金委員會指示他每6個月上傳一次有關他在UVA所做研究的摘要報告。胡海舟目前已偷走55個核心原始碼文件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉嫌將敏感軟體轉交給解放軍 美國逮捕UCLA中國籍研究員
    2020-08-29 10:08

    涉嫌將敏感軟體轉交給解放軍 美國逮捕UCLA中國籍研究員
    中國若挑起台海戰爭 松田康博：恐面對美日台同時作戰
    2020-08-29 08:44

    中國若挑起台海戰爭 松田康博：恐面對美日台同時作戰
    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成

    百貨宅夯！副都心這案買氣激增4成
    中國軍演發射4枚飛彈 美國防部：破壞南海穩定局勢
    2020-08-28 07:33

    中國軍演發射4枚飛彈 美國防部：破壞南海穩定局勢
    美關閉中國領館原因曝光 美媒：北京幫解放軍學者躲調查
    2020-08-27 07:42

    美關閉中國領館原因曝光 美媒：北京幫解放軍學者躲調查
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    國際今日熱門
    2020-08-28 14:18

    安倍晉三驚傳辭首相！外媒點名4位繼任人選

    2020-08-28 15:17

    疑中印衝突犧牲解放軍墓碑照曝光 中官方轉發悼念「出包」急刪網傻眼

    2020-08-28 14:46

    安倍將待自民黨選出新總裁後辭職 接任人選麻生、菅義偉呼聲高

    2020-08-28 16:05

    華春瑩PO「章魚圖」嗆美國！網友諷刺：這是中國吧

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播