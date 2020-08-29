偷美軍事研究機密逃亡 中國解放軍研究員在機場被捕

美國聯邦調查局（FBI）25日在芝加哥歐海爾國際機場逮捕一名涉嫌竊密的中國解放軍研究員。圖為歐海爾國際機場。（示意圖，法新社資料照）

2020-08-29 13:15:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）28日表示，一名有中國解放軍背景的研究員在機場逃亡時被捕，他涉嫌竊取美國大學可用於水下機器人和飛機發動機的電腦原始碼，並試圖將這些資料帶回中國。

《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner） 報導，在維吉尼亞大學（UVA）擔任研究員的34歲胡海舟（Haizhou Hu，音譯），也曾在與中國軍方的大學工作，25日他試圖從芝加哥歐海爾國際機場搭乘飛往中國青島的航班，遭到美國海關與邊境保護局（CBP）攔下，美國當局以未經授權查閱計算機或超出授權從受保護計算機獲取訊息罪，以及竊取商業秘密罪將他逮捕。

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FBI探員指出，CBP的調查人員向胡海舟詢問並搜查他的電子設備，發現UVA研究相關的文儲存在他的筆記型電腦上，其中包括「教授1」開發的「受生物啟發的研究模擬軟體原始碼」。受生物啟發的研究涉及研究自然界中飛行和游泳生物的複雜特性，並將其應用在載人飛行或潛水器中，這些技術通常應用在軍事領域。

FBI表示，胡海舟承認沒有合法的授權查閱這些資料，且「教授1」不希望自己擁有這些資料。「教授1」過去17年來一直在開發此原始碼，該原始碼由美國政府的國家科學基金會和海軍研究辦公室贊助。

FBI調查發現，胡海舟曾在中國北京航空航天大學流體力學中國重點實驗室工作，該實驗室獲得中國空軍的贊助。胡海舟還曾參加過中國哈爾濱大學的水下機器人技術重點實驗室工作，這項工作也是中國軍方贊助。

胡海舟供稱，他曾在2017年於中國大學聽過「教授1」關於「空氣動力仿生學」的演講，並找到該教授，獲得在美國的研究機會。他聲稱，中國獎學金委員會指示他每6個月上傳一次有關他在UVA所做研究的摘要報告。胡海舟目前已偷走55個核心原始碼文件。

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