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    美關閉中國領館原因曝光 美媒：北京幫解放軍學者躲調查

    美國7月21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉。（法新社資料照）

    美國7月21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉。（法新社資料照）

    2020-08-27 07:42:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國7月21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉，中國則要求美國關閉駐成都總領事館，導致兩國關係急遽惡化。美國媒體披露，美國關閉中方領館，原因是中國領館暗助有軍方背景學者蒐集科研情資和躲避調查。

    《華爾街日報》 報導，美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）告知中國關閉領館時，同時向中國傳達一項訊息：撤走所有在美國有中國軍方背景的學者。這項命令在先前沒有曝光，原因為川普政府連月來憂慮日增，美國官員認為中國外交人員協助有軍方背景的研究人員從美國大學蒐集最先進科學研究資料。

    報導提到，當白宮5月份決定限制中國軍方人員的赴美簽證後，中國外交官的行為反常。當時，美國聯邦調查局（FBI）對中方研究人員接觸和進行訊問，中國官員便開始將研究人員送出美國，並對他們進行指示。

    《華爾街日報》報導，FBI自6月以來已約談美國30個城市的50多名被認為可能有中國軍方背景的研究學者。川普5月底禁止中國軍方人士進入美國的行政命令似乎驚動了北京，中國外交人員開始出現美國官員認為的不尋常舉動，並安排中國學者離開美國。美國官員說，他們後來知道離開的人有中國軍方研究人員。

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