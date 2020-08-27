批中國違反國際秩序 美國防部長：美國有責任領導印太國家

美國國防部長艾斯培（見圖）26日在夏威夷演講時，批評中國違反國際法的秩序，並在全球推行軍事擴張，也強調美國有領導印太地區的責任。（法新社）

2020-08-27 19:45:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）24日投書《華爾街日報》，強調美國全面加強國防實力，並提醒各國不要「助紂為虐」。他26日在夏威夷演講時，批評中國違反國際法的秩序，在全球推行軍事擴張，也強調美國有領導印太地區的責任。

綜合外媒報導，艾斯培在夏威夷當地時間26日於丹尼爾．K．伊努耶（Daniel K Inouye）的亞太安全研究中心演講中表示，「美國有責任領導印太地區，不會向那些自認為自己政治制度比較好的國家作出任何讓步。」他並批評中國沒有遵守國際法、規則和規範，認為北京想在全球擴展力量。

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艾斯培談及中國共產黨則說，「為了推進共產黨議程，中共解放軍繼續執行具攻擊性的現代化計劃，企圖在本世紀中期建成一支世界級軍隊。毫無疑問，這將涉及解放軍在南海、東海以及中國政府認為對其利益至關重要的任何地方的挑釁行為」。

但艾斯培說，儘管美國的目標是威懾中國，但他也希望「繼續與中華人民共和國合作，使他們回到與基於國際規則的秩序更一致的軌道上」。

艾斯培最後強調，「美國有領導印太的責任。很長一段時間以來，我們一直是一個太平洋國家，一個印度太平洋國家」。

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