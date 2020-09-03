5胎接力誕生 烏干達國家公園喜宣布瀕危山地大猩猩「嬰兒潮」

這張昨日公布的最新照片中，布恩迪國家公園裡名為Ruterana的大猩猩懷裡抱著新生猩猩寶寶。（路透）

2020-09-03 14:39:36

〔即時新聞／綜合報導〕烏干達布恩迪國家公園（Bwindi National Park）在近6週喜迎5隻山地大猩猩 （Mountain gorilla）寶寶；山地大猩猩為瀕危物種，自今年1月起，該地已迎來7隻珍貴的山地大猩猩寶寶，相較於2019年整年僅3隻新生猩猩紀錄，出現了令人欣喜的增長。隨著最新一位新生貴客的來臨，烏干達野生動物局（UWS）開心宣布此為山地大猩猩「嬰兒潮」。

根據《BBC》報導，今年山地大猩猩的出生數量是史無前例的高，但相關單位目前尚不清楚為什麼會出現這種上升趨勢；山地大猩猩主要棲地分布在烏干達、盧安達和剛果等國保護區內，10年前統計數量僅約680隻，被列為極度瀕危物種。幸在保育單位努力之下，山地大猩猩數量提升，現存數量約千隻，在2018年由國際自然保護聯盟（IUCN）自極度瀕危物種名單除名，列為瀕危物種。

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布恩迪國家公園內，約有10個家族、約400隻山地大猩猩在其中生活。受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年3月，烏干達多數旅遊景點被迫關閉，現已隨著當地疫情消長而逐步開放，目前布恩迪國家公園也重新開放遊客進入，但仍需遵從嚴格入園人數限制等防疫規定。儘管如此，專家仍然擔憂疫情對山地大猩猩的威脅，因為牠們的DNA排列與人類相似度高達98%；

事實上，嚴重影響山地大猩猩生存的還有盜獵問題；烏干達著名的「明星」大猩猩拉飛奇（Rafiki）在今年6月才傳遭盜獵者拜亞穆卡瑪（Felix Byamukama）及同夥殺害，拜亞穆卡瑪聲稱自己是在狩獵小型動物時遭大猩猩襲擊，因此對其痛下殺手。經當局調查後，拜亞穆卡瑪坦承犯案，在今年7月被法院判處11年徒刑。

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此照攝於今年8月，這隻大猩猩懷裡抱著布恩迪國家公園內的其中一位新生貴客。（美聯社）

此為今年8月布恩迪國家公園另外一名新生貴客，該公園6月時才因為盜獵痛失大猩猩拉飛奇，新生猩猩的到來對當地保育作業來說是重大喜訊。（美聯社）

此為烏干達的「明星」大猩猩拉飛奇，今年6月遭盜獵者拜亞穆卡瑪及同夥殺害。（美聯社）

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