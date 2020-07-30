射殺烏干達「明星」大猩猩拉飛奇 盜獵者判刑11年

烏干達著名大猩猩拉飛奇日前被射殺，兇手今被法院判處11年徒刑。（圖擷自ugwildlife＠Twitter）

2020-07-30 22:40:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏干達著名的「明星」大猩猩拉飛奇（Rafiki），6月遭盜獵者拜亞穆卡瑪（Felix Byamukama）刺殺，經當局深入調查，拜亞穆卡瑪認罪並坦承自己還曾獵殺其他野生動物，今被法院判處11年徒刑。

綜合外媒報導，山地銀背大猩猩拉飛奇，生前是「布恩迪難以穿越國家公園」（Bwindi Impenetrable National Park）恩庫林哥（Nkuringo）大猩猩團的領袖，深受遊客喜愛，不料今年6月1日離奇失蹤，隔日被發現其遺體，經當局循線追查，逮捕了身上攜帶狩獵裝備的嫌犯拜亞穆卡瑪。

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拜亞穆卡瑪坦承，他和其他3人在布恩迪難以穿越國家公園專門狩獵小型動物，包括羚羊及假面野豬，且持有該野豬的肉。只是在狩獵過程遇到大猩猩襲擊，才會出手殺害。雖然拜亞穆卡瑪認罪，但其他3人否認相關指控，目前仍被羈押等待審判結果。

山地大猩猩是瀕臨絕種的珍稀動物，全世界僅有約1000多隻。原本拜亞穆卡瑪被認為可能會面臨無期徒刑，但最後被判入獄11年，西澳大學一位發言人表示，這是因為拜亞穆卡瑪不是在特別的野生動物法庭受審。

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