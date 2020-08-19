神秘物種「索馬利象鼩」消失50年 重新現身非洲之角

消失50年的索馬利象鼩，現身在非洲國家吉布地。（圖取自「全球野生動物保育機構Global Wildlife Conservation」）

2020-08-19 13:05:37

〔即時新聞／綜合報導〕科學家近日在「非洲之角」發現稀有物種「索馬利象鼩」（Somali elephant shrew），這也是自1968年以來，科學家首次觀測到索馬利象鼩。全球目前有20種象鼩，其中索馬利象鼩是最神秘的物種之一，過去因居住在索馬利亞而以此命名。

綜合外媒報導，杜克大學（Duke University）18日發布研究報告，宣布在非洲國家吉布地（Djibouti）發現「消失的物種」索馬利象鼩。象鼩身形像老鼠，物種基因卻接近大象、土豚（aardvarks）或海牛（manatees）。索馬利象鼩細長的鼻子用於覓食，修長的後肢利於跑步，據研究員表示，象鼩跑速最快可達時速30公里。

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研究員雷亞萊（Houssein Rayaleh）表示，對於吉布地居民來說索馬利象鼩從未消失，這次的發現也將索馬利象鼩重新帶回科學界。

研究團隊自2019年初開始吉布地的考察，設置在12個地點設置上千個陷阱。研究人員，索馬利象鼩棲地並未受到明顯的威脅，且該地區不適合人類活動，包括農業發展等。根據報告指出，索馬利象鼩現存數量可能高於科學家預估，且棲地範圍可能從索馬利亞一直擴站到鄰國吉布地甚至衣索比亞。

消失50年的索馬利象鼩，現身在非洲國家吉布地。（圖取自「全球野生動物保育機構Global Wildlife Conservation」）

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