非鼠非鹿！ 「越南鼠鹿」時隔30年再次現身

2019-11-12 21:06:13

〔即時新聞／綜合報導〕動保組織今（12）日表示，科學家在越南南部一片森林中，拍攝到類似鹿的稀有物種，為近30年來首見。

綜合外媒報導，全球野生動物保育機構（Global Wildlife Conservation）表示，他們利用「相機陷阱」（camera trap）捕捉到銀背鼷鹿（silver-backed chevrotain）的身影，其通常被稱為越南鼠鹿（Vietnamese mouse deer）。

動保組織表示，這種體型如同兔子大小的動物雖然被稱為鼠鹿，但既不是老鼠也不是鹿，是世界上最小的有蹄哺乳類動物，生性害羞，有2顆小尖牙，足上有蹄，毛皮帶有銀色的光澤。

越南生物學家阮安（An Nguyen）表示，「長久以來，這個物種似乎只是我們想像的一部分。發現牠確實還在那裡，是確保我們不會再失去它的第一步，我們現在正迅速行動，找出保護它的最佳方式」。

銀背鼷鹿最後一次被人看到是在1990年代，人們只能從標本中了解這一物種，由於相當罕見世界自然保護聯盟（IUCN）將其保護狀況列為「缺乏數據」，但專家推測其可能因人類過度獵捕而瀕臨絕種。

阮安與牠的團隊從越南芽莊村民得知當地可能有越南鼠鹿後，到當地森林設置了「相機陷阱」，有多個鏡頭捕捉到越南鼠鹿的身影，表明至少在這個小區域內，銀背鼷鹿的數量或許很多。

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