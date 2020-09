印度部隊揮圖博旗慶祝勝利？中方跳腳：立即撤回越線兵力

2020-09-01 20:26:21

〔即時新聞/綜合報導〕中、印雙方這幾天在西段邊界再起衝突,印度昨(8月31日)指控中國解放軍先挑釁,中方今天反過來痛罵印度「非法越線」,要求立即退兵;有外媒指出,印度8月31日清晨已進佔雙方爭議邊界班公錯湖南部的高地,並擊退解放軍軍營,推特上流出印度軍隊歡欣鼓舞的慶祝短片,疑似慶祝擊敗中方部隊,但畫面中除了印度軍人,還有人揮舞圖博的雪山獅子旗,外界推測可能有藏人參與。

綜合中媒報導,印度軍方8月31日控訴中國解放軍在8月29日至30日晚間,在班公錯湖(Pangong Tso)南岸發起「挑釁的軍事行動」,企圖改變「實際控制線」現狀;中國外交部發言人趙立堅稱中方沒越界,僅強調「中印雙方通過外交部門還有軍事渠道(管道)保持著密切溝通」。

不過,沒多久,中國解放軍西部戰區新聞發言人張水利在8月31日當晚就公開指控,印軍「破壞前期雙方多層級會談會晤」達成的共識,在班公湖南岸、熱欽山口附近「再次非法越線佔控」,「出爾反爾、背信棄義」,要求印方「立即撤回非法越線佔控兵力」。

今(1)日中國駐印度大使館發言人嵇蓉又指控印方「嚴重侵犯中方領土主權」,要求印方「嚴格管控和約束一線部隊」,要求「立即停止挑釁並撤回非法越線人員」。中國外交部發言人華春瑩也在例行記者會要求印方立即停止挑釁。

雖然雙方看似各說各話,不過,英國《每日電訊報》(The Telegraph)引述消息報導稱,印度方面經過3小時徒手搏鬥後,擊退了一個解放軍陣地,8月31日清晨已進佔班公錯湖南部高地。

推特上更有印度軍隊的慶祝影片流出,證明印度已經進佔班公錯湖南部高地,值得注意的是,其中除了印度軍隊,還有圖博雪山獅子旗出現,外界推測可能是有藏人參與印方的行動,或是印度官兵故意以此向中國嗆聲;關注各國軍事的臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」指出,該土地儼然已成圖博子民的「復國基地」。

Special frointer force , The tibetan special paratrooper force serving in Indian army celebrating at it's tone of music of khampa warrior at border of Ladakh with china occupied Tibet. @Maverick_bharat pic.twitter.com/fEojoBN3Dp