印度部隊揮圖博旗慶祝勝利？中方跳腳：立即撤回越線兵力

中印近期雙方在西段邊界再起衝突，印度昨先控訴中國解放軍在邊境發起挑釁，中方今天則反過來指控印度「非法越線」，要求印度立即停止。（美聯社）

2020-09-01 20:26:21

〔即時新聞／綜合報導〕中、印雙方這幾天在西段邊界再起衝突，印度昨（8月31日）指控中國解放軍先挑釁，中方今天反過來痛罵印度「非法越線」，要求立即退兵；有外媒指出，印度8月31日清晨已進佔雙方爭議邊界班公錯湖南部的高地，並擊退解放軍軍營，推特上流出印度軍隊歡欣鼓舞的慶祝短片，疑似慶祝擊敗中方部隊，但畫面中除了印度軍人，還有人揮舞圖博的雪山獅子旗，外界推測可能有藏人參與。

綜合中媒報導，印度軍方8月31日控訴中國解放軍在8月29日至30日晚間，在班公錯湖（Pangong Tso）南岸發起「挑釁的軍事行動」，企圖改變「實際控制線」現狀；中國外交部發言人趙立堅稱中方沒越界，僅強調「中印雙方通過外交部門還有軍事渠道（管道）保持著密切溝通」。

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不過，沒多久，中國解放軍西部戰區新聞發言人張水利在8月31日當晚就公開指控，印軍「破壞前期雙方多層級會談會晤」達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近「再次非法越線佔控」，「出爾反爾、背信棄義」，要求印方「立即撤回非法越線佔控兵力」。

今（1）日中國駐印度大使館發言人嵇蓉又指控印方「嚴重侵犯中方領土主權」，要求印方「嚴格管控和約束一線部隊」，要求「立即停止挑釁並撤回非法越線人員」。中國外交部發言人華春瑩也在例行記者會要求印方立即停止挑釁。

雖然雙方看似各說各話，不過，英國《每日電訊報》（The Telegraph）引述消息報導稱，印度方面經過3小時徒手搏鬥後，擊退了一個解放軍陣地，8月31日清晨已進佔班公錯湖南部高地。

推特上更有印度軍隊的慶祝影片流出，證明印度已經進佔班公錯湖南部高地，值得注意的是，其中除了印度軍隊，還有圖博雪山獅子旗出現，外界推測可能是有藏人參與印方的行動，或是印度官兵故意以此向中國嗆聲；關注各國軍事的臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」指出，該土地儼然已成圖博子民的「復國基地」。

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Special frointer force , The tibetan special paratrooper force serving in Indian army celebrating at it's tone of music of khampa warrior at border of Ladakh with china occupied Tibet. @Maverick_bharat pic.twitter.com/fEojoBN3Dp — sorig ladakhspa （ソナム・リグゼン・ラダクパ） （@sonamrigzin1） August 31, 2020

推特更有印度軍隊的慶祝影片流出，證明印度已經進佔班公錯湖南部高地，值得注意的是，其中除了印度軍隊，還有圖博人士及國旗出現。（圖取自推特）

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