戰狼被嫌太軟？解放軍西部戰區跳出來：控印軍非法越界、挑釁

中國外交部發言人趙立堅（見圖）堅稱中國解放軍沒有越界，並強調中印雙方的溝通管道仍然暢通，不過稍晚之後，解放軍就跳出來自己表態強硬立場。（歐新社）

2020-09-01 07:06:54

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境局勢再度緊張，8月29日到30日間，中印雙方都稱對方非法越界，先是印度軍方發佈強硬聲明，指控約500名解放軍越界進入並佔領拉達克東部的班公湖（Pangong Tso）湖南岸附近但雙方還未發生肢體突挫敗對方，中方在外交部否認越界之後，昨晚，解放軍西部戰區再發表談話，指控印軍公然越界，再次非法越界佔空，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

中方媒體從昨晚開始，就大幅報導解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校的公開談話，指印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張；「嚴重侵犯中國領土主權」，強烈反對印方的「出爾反爾、背信棄義」，要求印方立即撤回非法越線佔控兵力，以避免事態擴大。

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在之前，印度媒體已就中國軍隊約500多名士兵進入班公錯湖附近的印度地區，印軍指稱，已阻止中方的進一步越界行動。

而針對印方的指控解放軍越界說法，中國外交部中國外交部發言人趙立堅昨天（31日）已表示，堅稱中國解放軍沒有越界，並強調中印雙方的溝通管道仍然暢通。

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