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    中印衝突雙邊2小時對話 印媒：中國軍隊已撤出加爾萬河谷

    中印兩國為降低因近期邊境發生多起衝突，而升高的緊張情勢，在昨天再次進行雙邊熱電，分別由中國外交部長王毅與印度國安顧問阿吉特·多瓦爾（見圖）進行約2小時的對話。（法新社）

    中印兩國為降低因近期邊境發生多起衝突，而升高的緊張情勢，在昨天再次進行雙邊熱電，分別由中國外交部長王毅與印度國安顧問阿吉特·多瓦爾（見圖）進行約2小時的對話。（法新社）

    2020-07-06 21:02:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中印兩國為降低因近期邊境發生多起衝突，而升高的緊張情勢，在昨天（7月4日）再次進行雙邊熱電，分別由中國外交部長王毅與印度國安顧問阿吉特·多瓦爾（Ajit Doval）進行約2小時的對話；有印媒指出，會後中國解放軍已撤出加爾萬河谷（Galwan Valley）。

    綜合外媒報導，針對邊境逐漸升高的緊張情勢，中印兩國同意啟用自2003年開始設置的邊界問題特別代表會談（Special Representatives Meeting），中方特別代表為中國外交部長王毅，而印方特別代表為印度國安顧問阿吉特·多瓦爾（Ajit Doval），雙方在7月4日透過熱線進行約2小時的對話。

    根據中國外交部表示，雙方同意遵循兩國領導人達成的重要共識，認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關係長遠發展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端；雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

    印度媒體《今日印度》（India Today）引述印度政府人士在今天透露，中國解放軍已經拆掉發生衝突的第14巡邏點（Patrolling Point 14）全天候帳篷與相關建築，並從加爾萬河谷後撤，中國外交部也證實這個消息；不過駐紮在班公錯（Pangong Lake）一帶的中國解放軍仍沒有明顯的動靜。

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