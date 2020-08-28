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    疑中印衝突犧牲解放軍墓碑照曝光 中官方轉發悼念「出包」急刪網傻眼

    中共中央政法委員會的官方微博「中國長安網」轉發、悼念，據稱是在中印衝突中犧牲的解放軍墓碑，之後刪除這則貼文，讓網友質疑若犧牲人數真的很少，又怎麼會搞錯犧牲者。（圖翻攝自微博）

    中共中央政法委員會的官方微博「中國長安網」轉發、悼念，據稱是在中印衝突中犧牲的解放軍墓碑，之後刪除這則貼文，讓網友質疑若犧牲人數真的很少，又怎麼會搞錯犧牲者。（圖翻攝自微博）

    2020-08-28 15:17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國和印度部隊於6月15日在中印邊境拉達克加萬谷（Galwan Valley）爆發嚴重暴力衝突，雙方均傳出有士兵死傷。印度官方證實有20名印度官兵喪生，而中國官方遲遲未透露死傷人數。近日網上瘋傳一張疑似在中印衝突中犧牲的解放軍墓碑照，而中共中央政法委員會也轉發照片並悼念「烈士」，但之後有網友指出照片有造假的可能性後，官方急刪貼文，讓網友傻眼「不是說犧牲人數很少嗎？怎麼死哪些人都不知道」。

    中印兩國在6月15日於邊境爆發激烈衝突，至今中國官方隻字未提解放軍的傷亡人數。近日，微博上瘋傳一張號稱是此次中印衝突中陣亡的中國軍人墓碑照，照片顯示，該名陣亡軍人的名字是陳祥榕，隸屬六九三一六部隊，籍貫為福建，得年19歲。不久後，就有轉發者被人以「事關國家安全」、「勿讓家屬難過」為由要求刪除貼文。

    而中共中央政法委員會的官方微博「中國長安網」一度轉發這張照片，並撰文哀悼。不過，有部分中國網友稱照片可能是「造假」，真實性有待商確。而「中國長安網」也急刪貼文、撤下照片，讓網友傻眼表示，「不是說傷亡人數很少？怎麼連哪些人犧牲都記不清楚」，至今中共中央政法委員會仍未回應此事。

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