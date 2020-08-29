共和黨大會只見阿札爾戴口罩！ 網友激讚：最佳衛教

美國衛生部長阿札爾27日在美國白宮參加共和黨全國代表大會，眾人中唯獨他戴上淺藍色口罩，相當突出。（美聯社）

2020-08-29 21:24:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨全國代表大會27日提名美國現任總統川普為2020年總統候選人。對此，臉書粉專「美國政治觀察」眼尖指出，台下的共和黨黨員中，只有日前訪台的衛生部長阿札爾（Alex Azar）有戴上口罩！對此，網友紛紛笑喊，「台灣衛教成功」、「那個口罩上面搞不好印著MIT」、「阿札爾部長有概念」。

臉書粉專「美國政治觀察」昨（28）日在臉書發文指出，美國總統川普日前在白宮接受共和黨提名，成為2020美國總統候選人，而坐在台下的眾多官員中，只有一個人有戴上口罩，就是在本月初訪台的美國衛生部長阿札爾！

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對此，網友紛紛笑喊，「部長棒棒哦」、「台灣衛教成功」、「要做到像台灣的防疫成功，對其他國家來說很難做得到！」、「所以說請官員們輪流來吧！這樣他們就會習慣，也更明白戴口罩的重要性」、「阿札爾部長有概念」、「那個口罩上面搞不好印著MIT」。

網友也指出，「後面還有一個有罩住口鼻的啦，但看起來不是口罩？」，第二排觀眾中，有個戴眼睛的官員以黑色布料遮掩口鼻，疑似是沒有口罩可以戴；網友也紛紛笑喊，「他囂張的在展現：訪問台灣之後口罩庫存無虞」、「來了一趟台灣變口罩富豪 根本炫富」、「來台灣買口罩後居然不分給其他人（誤」。

臉書粉專「美國政治觀察」眼尖指出，台下眾多共和黨黨員中，只有日前訪台的衛生部長阿札爾（前排右2）有戴上口罩。對此，網友紛紛笑喊，「台灣衛教成功」、「那個口罩上面搞不好印著MIT」、「所以說請官員們輪流來吧！」（圖擷取自臉書＿美國政治觀察）

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