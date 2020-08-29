義媒強力挺台入聯 引述吳釗燮投書：台灣已準備好！

義媒《意見報》日前刊登專文聲援台灣加入聯合國，並引用吳釗燮投書表示台灣已準備好。（資料照，記者塗建榮攝）

2020-08-29 19:25:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，我國優異的防疫成績讓世界看見台灣，不少國家也發聲支持台灣加入聯合國等國際組織。義大利主流媒體《意見報》日前就刊登專文盛讚我國在這次疫情的表現，並引外交部長吳釗燮的投書分享台灣防疫經驗表示，在聯合國紀念成立75周年之際，台灣爭取加入更具特別意義。

《意見報》27日刊登專文 「台灣為加入聯合國而戰」，內容首先就點名中國，直批世界上有些國家為了鞏固其專制政權，無所不用其極；反觀像台灣，每天為守護民主而努力，更讚譽台灣在沒有任何威權立法、停止所有商業活動的情況下成功防疫。而在聯合國成立75周年之際，台灣再次提出重新加入聯合國的要求，專文聲援指出，不讓台灣參與聯合國是國際社會的損失，無助會員國在疫情後恢復生活常態。

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專文也引用吳釗燮的投書表示，台灣確診數字迄今少於500例，死亡7例，這都歸功於政府採取超前部署的防疫政策、嚴格的邊境管制措施及有效的檢疫追蹤作業。文中強調，台灣政府在確保自身擁有足夠醫療資源後，慷慨捐助醫療設備及物資給其他有急需的國家，因此在全球疫情還未得到有效控制之際，台灣希望能藉由參與聯合國或世界衛生組織等機構，更加積極的來幫助國際社會。

文中引述吳釗燮所言指出，台灣遭國際社會排除在聯合國大門外，明顯違反聯合國憲章的基本精神，但也深知一切都是中共從中作梗。吳釗燮強調，台灣已經準備好，有意願且有能力貢獻國際社會，盼各界能夠給予支持。

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