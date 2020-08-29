美豬牛開放》美方一致肯定！「口譯哥」趙怡翔指出重點在此

總統蔡英文昨（28）日發表聲明，宣布台灣將解除對美豬、美牛的進口限制。對此，美國副總統彭斯（見圖）、國務卿龐皮歐等8名重要官員皆公開表達肯定。（美聯社）

2020-08-29 19:34:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（28）日發表聲明，宣布台灣將解除對美豬、美牛的進口限制，美國副總統彭斯、國務卿龐皮歐，及白宮國安會等眾多重要官員、單位，皆公開予以肯定與支持。對此，駐美代表處一等諮議兼政治組組長趙怡翔詳列出各重要官員一致提到對於台美經貿合作強化的期待，除了共和黨員表達肯定之外，民主黨總統候選人拜登團隊首席外交顧問布林肯也表示，「與台灣建立更強勁的經濟關係符合雙方共享的民主價值，及對區域和平穩定的共同承諾」。

駐美代表處政治組組長趙怡翔昨日在臉書發文，整理出美方對台灣擴大開放美國牛、豬政策一連串的正面回應。其中，美國副總統彭斯（Mike Pence）在推特發文指出，「台灣今天決定放寬美國豬肉及牛肉進口，是美國總統川普兌現對美農民與國家承諾的另一個案例。這將開啟進一步經濟合作與加強雙方貿易夥伴關係。」

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美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）則表示，「台灣將解除對美國豬肉和牛肉的進口限制。這為深化美台經貿關係打開了一扇大門。我們肯定蔡總統的領導能力。」

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也發文表達肯定，「這是正面的消息。台灣是美國關鍵的貿易及投資夥伴，尤其台積電5月宣布將投資120億美元赴亞利桑那設廠。解除這些貿易障礙將為雙邊關係開啟更多的機會。」

農業部長帕度（Sonny Perdue）「來自台灣的振奮新聞：這是開拓美國牛肉及豬肉市場的一大步，與國際標準及長期以來的承諾一致。期待台灣完成後續行動，使台灣消費者能享用安全且美味的美國肉品。」

國務院經濟發展、能源和環保次卿克拉奇（Keith Krach）向台灣政府致謝，「感謝蔡總統加以對美國農民及牧民進行市場開放，您再度展現台灣是美國最好且最重要的夥伴之一。我期待與您團隊合作，以共同推進雙方共享的經濟利益。」

白宮國安會也在推特發文並標註美國總統川普，「台灣在本日宣布將進一步對美國開放牛肉及豬肉市場，是一個備受歡迎的進程，也是川普總統再次為美國農民獲得的成績。我們期待進一步強化台美經濟關係。」

國務院發言人則在推特發文表示，「美國農民及台灣消費者皆受惠於台灣今天宣布將解除長期對美國牛肉及豬肉的市場障礙。我們期待儘快實施這些行動，並肯定蔡總統的領導能力。」

除此之外，民主黨總統候選人拜登團隊首席外交顧問布林肯（Anthony Blinken）也發文肯定，「台灣此項決定對美國農民、牧民和整體經濟均有利，與台灣建立更強勁的經濟關係也支持著雙方共享的民主價值，及對區域和平穩定的共同承諾 。」

對此，趙怡翔認為，「重點不只是誰發表什麼，而是內容為何。副總統彭斯、國務卿龐皮歐及商務部長羅斯均提到，解除這些貿易障礙，將為台美經貿合作開啟更多發展的機會。白宮國安會及國務院主管經濟的次卿也提到，期待進一步強化台美的經貿合作。」

趙怡翔再指出，「另外，非常重要的還有民主黨總統候選人拜登團隊首席外交顧問布林肯，也是美國的前副國務卿。他提到，與台灣建立更強勁的經濟關係符合雙方共享的民主價值，及對區域和平穩定的共同承諾 。」

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