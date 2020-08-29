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    川普喊「保持美國偉大」 但「保持美國偉大」網站卻被對手拜登買走

    拜登陣營買下網址為川普連任口號「保持美國偉大」的網站。（圖擷取自keepamericagreat.com）

    拜登陣營買下網址為川普連任口號「保持美國偉大」的網站。（圖擷取自keepamericagreat.com）

    2020-08-29 20:30:19

    〔編譯張沛元／綜合報導〕「保持美國偉大」（Keep America Great）是美國總統川普今年競選連任的口號，但網址為keepamericagreat.com的「保持美國偉大」網站，卻是川普的對手、民主黨總統候選人拜登出錢買下的一個反推川普的網站。

    美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）28日報導，川普在2016年首度參選總統時，以「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）為競選口號；4年後爭取連任，口號也升級為「保持美國偉大」。

    但名為「保持美國偉大」的網站，卻不是川普競選團隊架設或川粉幫川普宣傳拉票的網站，而是拜登團隊出資、主打川普政見跳票的網站。該網站直言川普要的不是第二任，而是粉飾首任的失敗，並分門別類列出川普跳票的政見，像是未能幫勞工加足薪，但卻對富豪與企業大減稅，以及殘酷的移民政策導致移民骨肉分離，而且墨西哥真的沒有掏錢幫美國蓋邊界牆。

    該網站幾乎沒有跟拜登有關的線索，只有在最底部才會看到「拜登／賀錦麗」競選標誌，以及一行小字寫著此網站由拜登競選團隊付費。

    拜登27日（共和黨全國黨代表大會最後一天，當晚川普發表接受提名演說）在推特上批評川普政見跳票，曾誓言要當史上最偉大的總統，但卻讓美國陷入自20世紀30年代的經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機，並附上「保持美國偉大」網站。

    拜登在推特上批評川普政見跳票，並附上反推川普的「保持美國偉大」網站鏈結。（圖擷取自拜登推特）

    拜登在推特上批評川普政見跳票，並附上反推川普的「保持美國偉大」網站鏈結。（圖擷取自拜登推特）

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