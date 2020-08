美三大電視網偏心？調查：川普負面新聞是拜登的150倍

2020-08-18 23:31:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國將在11月3日舉行2020總統大選,選舉結果可能會左右台海情勢,現任總統川普(Donald Trump)近日有民調回升跡象;然而,美國一項最新研究顯示,傳統三大傳播電視公司的晚間新聞時段,對於川普的負面新聞比民主黨籍總統候選人拜登(Joe Biden)高達150倍。

根據《福斯新聞》報導,「媒體研究中心」(Media Research Center)17日發布的調查,分析6月1日至7月31日美國三大電視網「美國廣播公司」(ABC)、「哥倫比亞廣播公司」(CBS)及「國家廣播公司」(NBC)的晚間新聞,記錄記者、主持人和無黨派人士(如專家或選民)的全部陳述。

這份調查整理出,ABC、CBS與NBC總共668份評論,其中,針對川普的負面報導高達634份,正面的報導卻僅有34份;報導川普的時間總長512分鐘,是對手拜登58分鐘的9倍。

執筆撰寫報告的「媒體研究中心」研究總監諾耶斯(Rich Noyes)表示,「數百萬觀眾目睹了當代媒體史上最偏頗的總統選舉報導,我研究新聞媒體和選舉超過35年,相信我,從沒有像這樣的東西」;他指出:「算一下,觀眾聽到川普的負面評論比拜登多150倍。那不是新聞報導,而是正在進行中的負面競選。」

諾耶斯寫道:「如果同意三大電視網的晚間新聞是衡量泛自由派媒體(有線電視新聞、大報等)的可靠指標,就可推斷,拜登正享受著一群『所謂的記者』大規模宣傳其對手的負面資訊,他卻能免受同樣的監督,像他被指控性侵前助理塔拉‧里德的消息,就從6、7月的晚間電視新聞裡完全消失」。

