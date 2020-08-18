美三大電視網偏心？調查：川普負面新聞是拜登的150倍

2020美國總統大選將在11月3日舉行，一項最新研究顯示，三大電視網的晚間新聞時段，現任總統川普（左）的負面新聞比民主黨籍總統候選人拜登（右）多150倍。（美聯社）

2020-08-18 23:31:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國將在11月3日舉行2020總統大選，選舉結果可能會左右台海情勢，現任總統川普（Donald Trump）近日有民調回升跡象；然而，美國一項最新研究顯示，傳統三大傳播電視公司的晚間新聞時段，對於川普的負面新聞比民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）高達150倍。

根據《福斯新聞》報導，「媒體研究中心」（Media Research Center）17日發布的調查，分析6月1日至7月31日美國三大電視網「美國廣播公司」（ABC）、「哥倫比亞廣播公司」（CBS）及「國家廣播公司」（NBC）的晚間新聞，記錄記者、主持人和無黨派人士（如專家或選民）的全部陳述。

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這份調查整理出，ABC、CBS與NBC總共668份評論，其中，針對川普的負面報導高達634份，正面的報導卻僅有34份；報導川普的時間總長512分鐘，是對手拜登58分鐘的9倍。

執筆撰寫報告的「媒體研究中心」研究總監諾耶斯（Rich Noyes）表示，「數百萬觀眾目睹了當代媒體史上最偏頗的總統選舉報導，我研究新聞媒體和選舉超過35年，相信我，從沒有像這樣的東西」；他指出：「算一下，觀眾聽到川普的負面評論比拜登多150倍。那不是新聞報導，而是正在進行中的負面競選。」

諾耶斯寫道：「如果同意三大電視網的晚間新聞是衡量泛自由派媒體（有線電視新聞、大報等）的可靠指標，就可推斷，拜登正享受著一群『所謂的記者』大規模宣傳其對手的負面資訊，他卻能免受同樣的監督，像他被指控性侵前助理塔拉‧里德的消息，就從6、7月的晚間電視新聞裡完全消失」。

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