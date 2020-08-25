菲律賓昨連環炸釀15死78傷 當局不排除重新實施戒嚴

昨天菲律賓南部蘇祿省和樂市發生連環爆炸案，2起爆炸至少造成15死、78人受傷，當局懷疑2起爆炸案都是自殺炸彈，不排除重新實施戒嚴。（美聯社）

2020-08-25 14:50:03

〔即時新聞／綜合報導〕昨天菲律賓南部民答那峨穆斯林自治區的蘇祿省（Sulu）和樂市（Jolo，又稱霍洛）發生連環爆炸案，2起爆炸至少造成15死、78人受傷，目前調查認為2起皆可能為自殺式炸彈攻擊，顯示暴力衝突升級，菲律賓安全部隊稱不排除會重新實施戒嚴。

據《路透》報導，昨天菲律賓和樂市發生2起爆炸案，第1起爆炸案造成6名士兵、6位平民死亡。第2起爆炸案則是1位女性自殺炸彈客攜炸彈靠近第1起爆炸案事發地點後引爆，除了其自身遭炸死外，另外還造成1名警察與1名士兵身亡，2起爆炸案共造成15死、78傷。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，原先當局認為第1起爆炸案可能是機車炸彈在路邊引爆，不過，菲律賓區域特遣部隊指揮官、准將岡薩雷斯（William Gonzales）今天表示，「第1起爆炸案有可能也是自殺炸彈攻擊，但我們暫時無法識別炸彈客，因為現場屍體已被炸成碎片」。

截至目前為止，仍然沒有組織承認犯下這2起爆炸案，而菲國政府支持的安全部隊，長期在當地與穆斯林激進組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）對抗，對此，菲律賓特遣隊司令、中將索貝哈那（Cirilito Sobejana）指出，重新在蘇祿省實施戒嚴令，將有助於當局追蹤「阿布沙伊夫」組織的網絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法