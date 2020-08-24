菲律賓防長痛批 中國憑空捏造南海「九段線」主張

菲律賓國防部長羅倫沙納（見圖）表示，中國用來宣稱擁有南海大部分區域主權的「九段線」主張是憑空捏造；他並指控北京非法占據菲律賓海域領土。（路透資料照）

2020-08-24 20:30:59

〔中央社〕菲律賓國防部長羅倫沙納昨天夜間對媒體表示，中國用來宣稱擁有南海大部分區域主權的「九段線」主張，是憑空捏造；他並指控北京非法占據菲律賓海域領土。

法新社報導，菲律賓和中國正因南海的黃岩島（Scarborough Shoal）主權問題再起爭端。黃岩島多年來是兩國衝突引爆點之一，2012年雙方在附近海域發生緊張對峙後，中國從菲律賓手中奪下黃岩島實質控制權。

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菲律賓20日指控中國海警5月在黃岩島「非法沒收」菲國漁民漁具，並因此向北京提出外交抗議。中國外交部21日則說，中國海警屬「依法展開執法活動，無可厚非」。

黃岩島附近是南海資源最豐富的漁場之一，這座島礁位於菲律賓呂宋島以西約240公里處，距離最近的中國陸地海南島約650公里。

羅倫沙納（Delfin Lorenzana）透過文字簡訊告訴記者：「這個海域在我們的專屬經濟區（EEZ）內。他們（中國）所稱在他們劃定的『九段線』範圍內享有歷史主權，這只存在於他們的幻想。」

「我們的漁民是在我方的專屬經濟海域。我們的船隻與飛機同樣也是在我方區域內執行巡邏任務。」

羅倫沙納還說：「是他們（中國）一直採取挑釁舉動，非法占領我們專屬經濟區內的一些地點。因此他們無權聲稱執行他們的法律。」

報導表示，北京對重要航道南海的幾乎所有區域聲索主權，並經常使用所謂「九段線」為其聲稱對南海擁有歷史主權的說法辯護。但菲律賓、馬來西亞、台灣、越南和汶萊都對中國說法提出質疑。

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