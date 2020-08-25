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    菲防長：中國九段線純屬捏造

    菲律賓國防部長羅倫沙納二十三日批評，中國對於南海的「九段線」主權主張純屬捏造。（美聯社檔案照）

    菲律賓國防部長羅倫沙納二十三日批評，中國對於南海的「九段線」主權主張純屬捏造。（美聯社檔案照）

    2020-08-25 05:30:00

    控中國非法佔有菲國海域

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在中國人民解放軍廿四日再度於南海展開演習前夕，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）砲轟中國，指中國對南海的「九段線」主張純屬捏造，並控訴中國非法佔有菲國海域。與此同時，北京被踢爆本月初急召東協（ASEAN）十國外交官，釋出重新談判「南海行為準則」（COC）的意願，顯然有意拉攏東協各國，將美國勢力逐出南海。

    菲國外交部日前才針對中國海警在黃岩島附近「非法沒收」菲國漁民捕魚設備一事，提出外交抗議，羅倫沙納緊接著在廿三日強調，該區域是菲國的專屬經濟海域（EEZ），「中國所謂『九段線』下對該區域的歷史權利，除了是他們的幻想外，根本不存在。」他更指控，中國才是不斷挑釁及非法侵佔菲國權利的一方，無權聲稱是在執行司法權。中國外交部則強調，「可以理解」中國海警的執法行為。

    黃岩島是南海資源最豐富的漁場之一，距離菲國呂宋島約二四○公里，距中國海南省則約六五○公里，但二○一二年中國在與菲國對峙後實際控制該島，之後便成為兩國外交爭執點之一。

    中國拉攏東協外交官抗美

    香港南華早報廿四日披露，美國國務卿龐皮歐上月宣布，美方認定中國的南海主權主張「不合法」後，中國政府本月初召集東協十國外交官開會。一名掌管海洋和邊境事務的中方官員表示，北京對「非區域國家」在南海軍事行動所造成的「高風險」感到憂心，呼籲各國與北京合作，儘快恢復談判「南海行為準則」，藉此彰顯南海問題有「進展」，且必須避免這類進展被「非區域國家」劫持；據悉指的正是美國。

    東協外交官認為，北京想透過該會議拉攏各國，將美國排除在南海問題之外。中國和東協十國在二○○二年簽署不具約束力的「南海各方行為宣言」，但九年後才正式通過。二○一三年起又另外談判更具約束力的COC，但除了二○一八年達成單一協商文本草案（SDNT）、做為後續協商基礎外，並無重大進展。

    中國海洋大學海洋發展研究院院長龐中英指出，在美國對南海問題立場，以及中國與東協各國持續交惡下，中國要在明年完成COC談判，將會十分困難。

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