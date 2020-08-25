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    中共黨校大動作止血 學者指「蔡霞效應」已不斷蔓延

    蔡霞公開倒習，揭露中共「紅二代圈」及精英階層倒習聲浪日益高漲。（圖擷取自微博）

    蔡霞公開倒習，揭露中共「紅二代圈」及精英階層倒習聲浪日益高漲。（圖擷取自微博）

    2020-08-25 07:52:52

    〔即時新聞／綜合報導〕移居美國的中共中央黨校退休教授蔡霞先前公開反對習近平，外界認為蔡霞身為「紅二代」，更是黨內重要人士，公開反習具有指標性意義。《北京之春》榮譽主編胡平與中國民主黨全國委員會主席王軍濤皆認為，過去黨內精英做出的政治選擇，已震撼黨內人心。

    根據《美國之音》報導，蔡霞在流出的錄音檔及多家外媒專訪中都公開反習，並要求習近平下台，中央黨校常務副校長何毅亭對此召開蔡霞事件通報會，強調「黨校姓黨」、「黨校人姓黨」，禁止任何與黨中央不一致的聲音，並要嚴格執行出國人員審查等。

    《北京之春》榮譽主編胡平認為，中共對此大動干戈，說明在其體制內、精英圈子，甚至是「紅二代圈」內，都對習近平累積相當程度的不滿，都想把習換掉。胡平指出，中共黨內的倒習運動原本在1月到3月達到高潮，但後來中國的疫情緩和，加上西方疫情蔓延，因此習近平又利用這機會重新加強個人權力，並清算倒習運動中的代表人物，先前對許章潤、任志強的處理、此次針對蔡霞的處置都是如此。

    中國民主黨全國委員會主席王軍濤則認為，中共之所以如此緊張，原因在於蔡霞、許章潤和任志強等「過去黨內精英」所做出的政治選擇，會震撼黨內人心，甚至造成組織潰散。王軍濤指出，讓中共如此緊張的因素還有美國對中國的制裁，美國要求中國若不往自由民主世界靠攏，那就要接受制裁，那麼中共前幾年在全球化過程中所撈了好處，可能都要就此完蛋。

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