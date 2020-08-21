恐遭報復？痛罵習近平被拔黨籍 蔡霞爆：黨校急來電10多次...

中共中央黨校前教授蔡霞（見圖）因發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」，被中共開除黨籍。（取自網路）

2020-08-21 08:23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國「紅二代」掀起反習聲浪，專門培訓中共幹部的中央黨校前教授蔡霞，因批評習近平「蠢到極點」、中共淪為「政治殭屍」，建議換掉總書記，被中共開除黨籍並取消退休待遇。蔡霞的公開批評令中南海為之震動，中央黨校為此緊急下令「汲取教訓」，蔡霞近日再接受外媒專訪，她對於被開除出黨籍、徹底跟中共脫鉤表示「很高興」，她也透露，中央黨校打電話給她10多次，要求她回國跟組織「談清楚」。

68歲的蔡霞於中共中央黨校任教近40年，她在一場紅二代聚會中，痛斥習近平強推港版國安法是在摧壞香港，批評中共是「人類公敵」，更大膽批評習近平的行為「蠢到極點」。而蔡霞外流的錄音中，也指中共是「政治僵屍」，習近平成了黑幫老大。

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蔡霞20日接受《BBC》專訪，對於自己因發表有關中共和港版國安法的評論遭受處分，她強調「沒有任何後悔」，因為她發言是自己的權利，此外，她認為港版國安法不是真正的立法，而是政治強權意志的推行，要打壓香港人民捍衛自己的權利，她認為港版國安法的決策很糟糕，哪一個都沒有好處，所以才說它「蠢到極點」。

《BBC》也提到，在中國噤若寒蟬的環境中，跟蔡霞有關的訊息被密集轉發和低調討論，友人都相當擔心人在美國的蔡霞將面對政治報復。蔡霞透露，中央黨校曾來電10多次，要求她回中國「跟組織上談清楚」，但她回應，沒有安全保障就不能回去，也不對媒體透露生活狀況和未來打算的相關問題。

面對中國官方、官媒的批評，蔡霞則說，要保持她自己真正相信的東西，保持自身原則的一慣性和堅定性，她必須要離開這個黨，因為這個黨已經背叛了黨章上給人民的承諾，所以「不是我站在黨的對立面，而是這個黨自己扒下了它的虛偽」。

《自由亞洲電台》也訪問蔡霞，對於被中國官媒《環球時報》斥責背叛，她以短信回覆說，「對不起，我從來就不屑於搭理環球時報。」

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