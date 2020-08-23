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    強迫漢化？中國廣告片鼓吹新疆維族快嫁漢人

    新疆居民家中的「維漢融合」壁畫，描繪維族和漢人舉起中國國旗，一同擁護國家。（美聯社檔案照）

    新疆居民家中的「維漢融合」壁畫，描繪維族和漢人舉起中國國旗，一同擁護國家。（美聯社檔案照）

    2020-08-23 23:03:04

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國新疆維吾爾族慘遭迫害，引發全球譴責，但中共依舊大行其道。《美國之音》（VOA）近日報導，抖音、推特（Twitter）和臉書（Facebook）等社群平台，近來流傳一段片長約30秒的影片，呼籲維族女子響應官方「維漢通婚」政策，挨批企圖擴大漢化少數民族，且還帶有性別歧視意味。

    據報導，這個配有字幕的維吾爾語短片，開頭即表明要「感謝黨和政府創造了這樣美好的生活」，將緊急號召100名維族新娘，「為政府推動維漢通婚發聲」。該短片最先出現在中國短影片分享平台抖音，被海外維族人權活動人士投訴後刪除，後又被轉貼至臉書、推特等平台，以向外界揭發這項強迫根除維族文化的政策。

    專門研究新疆維族文化的美國華盛頓大學人類學家雷風（Darren Byler）認為，該短片刻意描繪「維族女」嫁「漢族男」，除了把權力關係種族化外，也反映中共在通婚政策上的性別歧視，更凸顯中共藉由將維族人拉進漢人主導的關係中，全面同化維族及消除民族差異的企圖。

    新疆的維漢通婚政策始於2014年，提出眾多優惠條件，包括通婚夫妻在5年內每年可得人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）現金，以及連同其父母和子女在內的住房優待和免費教育等。然而，政策推出多年後，維族人權者曾公布數10支有關維族女性「被迫」嫁漢人男性的影片，其中不乏悶悶不樂的維族女性抱怨丈夫。

    據了解，若維族女性拒絕通婚，她們和家人可能會被列為極端份子。曾被關押的維族女性人權志士達烏特（（Zumrat Dawut）就透露，鄰居家女兒在一家工廠工作時，一名漢族男子上前合照，結果官員不久就帶著合照上門，指女兒與漢人男子約會，要求通婚，最後她們因害怕被監禁而同意。

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