BBC爆新疆帥模求救影片 中外交部抓狂嗆「假新聞」

2020-08-08 11:29:28

〔即時新聞/綜合報導〕中國政府長期壓迫新疆維吾爾族及其他少數民族,日前英國廣播公司(BBC)報導一名31歲維吾爾族男模加帕帕(Merdan Ghappar)自訴遭人銬在床架上、囚禁在拘留營的求救影片,不少專家認為影片真實性極高。對此,中國外交部昨日發出公告,怒控該則報導為「假新聞」,中方已向該報的駐京記者提出嚴正交涉。

英國廣播公司(BBC)5日報導 ,31歲的新疆維吾爾族男模加帕爾(Merdan Ghappar)拍攝影片,表示自己遭人誣陷販賣大麻被判囚16個月,隨後被當局從山東押送至新疆庫車市的監獄。他說自己見到5、60名男女被關押在約50平方公尺的房間,所有人手腳都被戴上銬鎖、身上有大量蝨子,又曾聽過審問室傳出尖叫聲,疑被虐待。影片中加帕爾單手被銬在床架上,房間殘舊且窗上被裝上鐵網。專家表示背景音可聽到有廣播宣傳官方標語,「新疆從來不是東突厥斯坦」,認為影片真實性高。

對此,中國外交部昨日發出公告,怒斥這則報導為「假新聞」,稱BBC「東拼西湊」,僅憑一個「毒販」的資訊就稱中國政府將大量維族人關押在拘留營,並酷刑以待,是充斥「意識形態偏見」且毀損職業道德的行為,又說中方已向「無理狡辯」的駐京記者提出嚴正交涉,要求記者「自省」,客觀、公正地報導中國。

This is model Merdan Ghappar, handcuffed to a bed, in rare footage of what appears to be a Chinese re-education camp



He is a Uighur Muslim. His family say they haven't heard from him in five monthshttps://t.co/PkE2UH6nWQ pic.twitter.com/YSzHyC5NzP