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    BBC爆新疆帥模求救影片 中外交部抓狂嗆「假新聞」

    中國外交部昨日發出公告，「糾正」BBC散播、製作關於新疆集中營的「假新聞」，將嚴正交涉。（圖截自中國外交部官網）

    中國外交部昨日發出公告，「糾正」BBC散播、製作關於新疆集中營的「假新聞」，將嚴正交涉。（圖截自中國外交部官網）

    2020-08-08 11:29:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府長期壓迫新疆維吾爾族及其他少數民族，日前英國廣播公司（BBC）報導一名31歲維吾爾族男模加帕帕（Merdan Ghappar）自訴遭人銬在床架上、囚禁在拘留營的求救影片，不少專家認為影片真實性極高。對此，中國外交部昨日發出公告，怒控該則報導為「假新聞」，中方已向該報的駐京記者提出嚴正交涉。

    英國廣播公司（BBC）5日報導 ，31歲的新疆維吾爾族男模加帕爾（Merdan Ghappar）拍攝影片，表示自己遭人誣陷販賣大麻被判囚16個月，隨後被當局從山東押送至新疆庫車市的監獄。他說自己見到5、60名男女被關押在約50平方公尺的房間，所有人手腳都被戴上銬鎖、身上有大量蝨子，又曾聽過審問室傳出尖叫聲，疑被虐待。影片中加帕爾單手被銬在床架上，房間殘舊且窗上被裝上鐵網。專家表示背景音可聽到有廣播宣傳官方標語，「新疆從來不是東突厥斯坦」，認為影片真實性高。

    對此，中國外交部昨日發出公告，怒斥這則報導為「假新聞」，稱BBC「東拼西湊」，僅憑一個「毒販」的資訊就稱中國政府將大量維族人關押在拘留營，並酷刑以待，是充斥「意識形態偏見」且毀損職業道德的行為，又說中方已向「無理狡辯」的駐京記者提出嚴正交涉，要求記者「自省」，客觀、公正地報導中國。

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    圖為維吾爾族婦女控訴中國政府。（美聯社資料照）

    圖為維吾爾族婦女控訴中國政府。（美聯社資料照）

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