血洗清真寺釀51死 紐西蘭槍手可能被判無期徒刑

紐西蘭法院於週一審理去年3月15日的基督城清真寺大屠殺，兇嫌塔蘭特（中）持槍掃射穆斯林，造成51名信徒死亡，塔蘭特將有可能面臨無期徒刑的刑期。（法新社）

2020-08-21 22:15:48

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭法院於週一（17日）審理去年3月15日的基督城清真寺大屠殺，兇嫌塔蘭特（Brenton Tarrant）持槍掃射穆斯林，造成51名信徒死亡，並引發一波消除網路仇恨的世界運動，塔蘭特將有可能面臨無期徒刑的判決。

根據《路透》報導，去年3月15日塔蘭特持槍攻擊基督城光明清真寺做禮拜的穆斯林，還在臉書直播屠殺畫面。塔蘭特自稱為「白人至上主義者」，他在3月承認罪行，其中包含51宗謀殺罪、41宗意圖謀殺罪及1項違反恐怖主義抑制法（Terrorism Suppression Act）罪名。

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塔蘭特將有可能面臨無期徒刑的刑期，最低刑期17年且不得假釋，而法官擁有權力判定塔蘭特終身監禁、不得假釋，這意味著他將要在監獄度過餘生，這將會是紐西蘭史無前例的刑期判決。

在審判過程中，紐西蘭高等法院法官曼德（Cameron Mander）聽取了66名大屠殺的倖存者，而在判決之前，塔蘭特也獲得與法官對話的權利。法官曼德在8月初發布命令，表示法院擁有衡量是否公開受害者陳述內容的權利，避免造成二次傷害。

紐西蘭法院也禁止媒體做現場報導，對於報導內容也有許多限制，奧克蘭大學（University of Auckland）衝突與恐怖主義研究碩士課程主任威爾遜（Chris Wilson）則表示，「我們確實需要一些關於這次事件的報導，穆斯林社群需要知道事實，我們需要正義，但必須以不會引起模仿效應的方式進行。」

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