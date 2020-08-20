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    中國缺糧祭旗？中糧集團總會計師駱家駹落馬受調查

    中國中糧集團總會計師駱家駹落馬受調查。（圖擷取自網路）

    中國中糧集團總會計師駱家駹落馬受調查。（圖擷取自網路）

    2020-08-20 07:36:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國究竟有沒有缺糧危機，官方持續的否認，不過，高調宣傳禁餐飲浪費，但同時，本月18日中共中紀委發布通告，指中糧集團公司總會計師駱家駹「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受審查和調查，由於正值缺糧危機敏感時期，被外界懷疑是官方清查糧食肥鼠開刀的的第一人。

    中共中紀委網站上只是輕描淡寫的簡述駱家駹履歷，現年56歲，畢業於江西財經大學會計系，高級會計師，2018年加入中糧集團，現任總會計師。

    綜合媒體報導，中國糧食危機疑似正在發生，先是中共總書記習近平先是赴吉林考察，強調「把保障糧食安全放在突出位置」、近日再批中國餐飲浪費，指示禁止餐飲浪費，在官媒的力倡之下，全中國從上到下都在想盡各種辦法「節約」糧食。

    日前，中國社會科學院還發布報告，指中國糧食缺口約1.3億噸，其中穀物（三大主糧）缺口約為2500萬噸。

    中國官方今年初就已展開糧食清查，但是，網上連爆 多個糧倉內不是陳糧、泡水糧，就是摻雜大量的其他雜物，也連續爆出糧倉被燒事件，截至目前已知的就有4起。

    昨（19）日，中共在北京召開一場「全國農業災後恢復生產奪取秋糧豐收」的視頻調度會，國務院副總理胡春華在會中特強調，「切實加強農業災後生產恢復，毫不放鬆抓好秋糧生產和生豬產能恢復，確保完成全年農業豐收目標任務」。

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