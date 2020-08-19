真的不缺糧？中媒狂讚餐廳老闆吃客人剩菜 網民轟：噁爆

一間中國餐廳的老闆，日前食用婚宴後客人剩菜，引起不少中國媒體同時報導，更稱此為「暖心一幕」。（擷取自微博）

2020-08-19 22:23:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來遭質疑出現「缺糧危機」，儘管中國極力否認，不過一系列鼓勵民間不浪費食物的措施，引外界疑心更重。一間中國餐廳的老闆，日前食用婚宴後客人剩菜，引起不少中國媒體同時報導，更稱此為「暖心一幕」。對此，不少中國網民都看不下去大罵「這是什麼奇怪的宣傳」？

綜合中媒報導，寧夏回族自治區吳忠市一位市民本月16日參加一場婚宴，結束後看到「暖心一幕」──餐廳老闆正在吃著婚宴席上的剩菜。老闆說，看到這些菜讓客人沒怎麼動筷，於是坐下來品嘗一下，除了不想浪費食物，也想吃看看菜的口味是不是有什麼問題。

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報導指出，老闆事後受訪透露，平常餐廳舉辦宴席，在客人離開後，服務生都會把客人沒怎麼吃的菜留下來，當作員工餐。老闆說，餐廳內有9個服務員，20個廚房人員，大家一起吃菜時，會一起交流剩菜的製作、選材是否存在問題，導致菜色不好吃，才會被剩下。

據查，包括中國新浪、搜狐、鳳凰等多家媒體都高調報導了此一新聞，這也讓不少網民相當反胃，直接在新聞微博貼文下方留言「矯枉過正」、「這是什麼奇怪的宣傳？？？」、「噁爆」、「萬一客人有疾病？」、「這種宣傳真是醉了」、「太不衛生了」、「這行為太不推薦了吧」。

微博網民作噁大罵。（擷取自微博）

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