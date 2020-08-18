習近平現身安徽 洪災以來首次探視災民

中共總書記習近平今天下午赴安徽考察調研，察看防汛救災和災後情況，這是他半個多月以來首次的公開活動。（圖擷自新華網）

2020-08-18 22:43:32

〔中央社〕中共總書記習近平今天下午赴安徽考察調研，察看防汛救災和災後情況。這是今年汛情以來，習近平首次赴災區，也是他半個多月以來首次的公開活動；外界認為，這表示北戴河會議已經結束。

中國6月以來汛情嚴重，至7月底，災情從南方擴展至北方。習近平未在第一時間走訪災區，而只是對洪災發出公開指示，因此引發議論。

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新華社晚間報導，習近平18日赴安徽考察調研，先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，走進田間，瞭解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。

官媒今天報導習近平的公開活動，加上中共政治局常委李克強昨天主持國務院常務會議、中共政治局常委王滬寧昨天出席「中華全國青年聯合會」及「中華全國學生聯合會」，領導人紛紛現身，似乎也說明今年的北戴河會議已經結束。

在此之前，中共政治局常委級領導人曾密集地在7月底露面。習近平及李克強在7月31日還一同出席「北斗三號」全球衛星導航系統建成暨開通儀式。

但從8月1到16日，中共7名政治局常委便一同在官媒上銷聲匿跡，期間僅中國全國人大常委會委員長栗戰書，8日在北京出席全國人大常委會第21次會議。

北戴河位於河北省海濱，過往每逢8月初，中共領導人及元老都會在此一邊休假，一邊辦公，期間會共同商討及就某些大事作出決定。不過，今年官媒並未做出相關報導。

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